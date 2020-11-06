Росстат опубликовал данные за сентябрь о смертности от COVID-19

По данным Росстата, COVID-19 как одна из причин смерти был указан у 9798 человек, скончавшихся в России в сентябре. Основной причиной смерти он стал у 5199 человек. По сравнению со статистикой за август этот показатель вырос на четверть, сообщает в пятницу, 6 ноября, Росстат.

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В 870 случаях, отмечает Росстат, болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией, предполагается как основная причина, но COVID-19 не был официально подтвержден. У 1404 пациентов COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть. Еще у 3198 он был «сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти».

В августе коронавирус в свидетельстве о смерти был зарегистрирован у 7673 человек. В том числе, как основная причина смерти — в 4018 случаях. В июле этот показатель составил 10 371 человек, в июне — 12 335 человек, в мае — 12 669 человек, в апреле — 2825 человек. За март такой статистики у Росстата нет.

В общей сложности, жертвами пандемии COVID-19 в России с апреля по сентябрь стали 55 671 человек. При этом, по данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии от коронавируса в России умерло 29 887 человек. По данным независимого российского демографа Алексея Ракши, число жертв коронавируса в России в четыре-пять раз выше, чем утверждает официальная статистика.

В России 6 ноября, впервые с начала эпидемии, выявлено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. В Москве «ковидные» больницы заполонены более чем на 70%. Городские власти попросили жителей столицы не выходить из дома без необходимости.

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