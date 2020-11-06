Умер Михаил Жванецкий

Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. О смерти писателя 6 ноября телеканалу «Дожь» сообщили его близкие друзья. Эту информацию подтвердил РБК его представитель Олег Сташкевич, не назвавший причины смерти.

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В начале октября стало известно, что Михаил Жванецкий решил перестать давать концерты из-за возраста и потери привычной работоспособности.

Михаил Жванецкий родился и вырос в Одессе. Там он окончил институт инженеров морского флота, работал механиком в Одесском порту. Миниатюры и монологи начал писать в институте, выступал в студенческом театре, где выступали Роман Карцев и Виктор Ильченко. В 1960-х начал работать с Аркадием Райкиным в Ленинградском театре миниатюр. Затем начал выступать самостоятельно.

Михаил Жванецкий — народный артист России и Украины, был президентом Всемирного клуба одесситов, членом совета Российского еврейского конгресса.

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