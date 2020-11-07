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«Понятно, что будет с медициной»: Навальный оценил назначение «своего» врача министром

Опубликовано:

Главный врач БСМП №1 г. Омска Александр Мураховский. 21.08.2020
Главный врач БСМП №1 г. Омска Александр Мураховский. 21.08.2020 AFP - DIMITAR DILKOFF
RFI
5 мин

Александра Мураховского, главного врача омской больницы скорой помощи № 1, куда в августе после отравления доставили политика Алексея Навального, назначили областным министром здравоохранения. Сам Навальный уже прокомментировал это кадровое назначение.

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О назначении 49-летнего Александра Мураховского министром здравоохранения Омской области 7 ноября сообщается на портале правительства региона.

Утверждается, что решение принял губернатор Омской области Александр Бурков по согласованию с руководством минздрава России. 

«Александр Мураховский прошел все профессиональные ступени, как врач и руководитель знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении правительства Омской области.

«Новая газета» отмечает, что бывшего министра здравоохранения региона Ирину Солдатову отправили в отставку в конце октября, после скандала со «скорыми»: 27 октября две бригады скорой помощи привезли к зданию минздрава Омской области больных с подозрением на COVID-19, которых отказались принимать все больницы города.

Александр Мураховский, назначенный сегодня новым главой министерства здравоохранения области, стал широко известен после истории с отравлением Алексея Навального.

Политика, которому внезапно стало плохо 20 августа на борту рейса Томск-Москва, доставили, после экстренной посадки самолета, из аэропорта Омска в местную больницу скорой медицинской помощи №  1 (БСМП №  1).

Отвергая версию об отравлении — которая позднее была подтверждена тремя западными лабораториями и Организацией по запрещению химического оружия и привела к введению европейских санкций против высокопоставленных российских руководителей — омской БСМП №  1 Александр Мураховский заявлял, что причиной тяжелейшего состояния Навального, который еще за несколько часов до этого не чувствовал никаких признаков недомогания, стало «нарушение обмена веществ».

В тот же день, 21 августа, господин Мураховский заявил: «Окончательно был исключен диагноз „отравление“ на основании химико-токсикологической экспертизы».

Кроме того, руководство БСМП №  1 более суток отказывалось давать супруге Алексея Навального разрешение на его перевозку в немецкую больницу, утверждая, что он якобы нетранспортабелен. Эти утверждения опровергались лечащими врачами Навального, независимыми медицинскими экспертами, а также бригадой медиков из Германии, прилетевших за ним на специально оборудованном «реанимационном» самолете.

Навального отпустили только почти через двое суток. Его родственники и коллеги, а также он сам, считают, что такая задержка была вызвана тем, что организаторы отравления дожидались или его смерти, или исчезновения следов яда из его организма.

В начале октября господин Мураховский, член правящей партии «Единая Россия», уже получал первое повышение по службе после этого скандала: тогда его назначили главой БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова», одновременно оставив главврачом БСМП №  1.

Сам Алексей Навальный сегодня через соцсети прокомментировал назначение Александра Мураховского министром. «Главврача Омской больницы, организовавшего фальсификацию моего диагноза наградили — сделали министром здравоохранения Омской области. Вызвали в Москву, где федеральный министр Мурашко торжественно возблагодарил. (…) Путинский социальный лифт: врешь, мошенничаешь, готов на служебный подлог, чтобы угодить начальству — получишь повышение», — написал Навальный, назвав нового министра «ничего не понимающим в медицине» и предсказав печальные последствия для здравоохранения региона с 2-миллионным населением. «Понятно, что там будет с медициной. Идеальный пример того, как работает отрицательная селекция», — заявил политик.

Ранее, 15 октября, бизнесмен Евгений Пригожин, которого в СМИ также называют «поваром Путина», предлагал Александру Мураховскому «правовую помощь», если он захочет судиться с Алексеем Навальным из-за «клеветы».

Это произошло после того, как Навальный, поблагодаривший пилотов авиакомпании S7 и омских медиков за то, что они спасли ему жизнь, одновременно обвинил Мураховского. 2 октября в интервью Der Spiegel политик заявил: «На мой взгляд, главный врач омской больницы хуже разведчиков, убивающих людей. Для них убийство, по крайней мере, их профессия. А этот человек, называющий себя медиком, все знает — и врет миру о «нарушении обмена веществ».

«Коллектив БУЗОО „Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1“ спас жизнь неоднократно судимого блогера Алексея Навального. Несмотря на самоотверженный труд сотрудников БСМП № 1, в результате которого жизнь указанного человека была спасена, коллектив вверенного вам учреждения подвергается необоснованной критике, а также обвинениям в серьезных нарушениях (в том числе преступного характера), вследствие чего некоторые из ваших коллег были вынуждены покинуть свое место работы», — говорилось в письме, которое Пригожин направил Мураховскому. Текст письма цитирует «Интерфакс».

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