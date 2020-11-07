«Понятно, что будет с медициной»: Навальный оценил назначение «своего» врача министром

Александра Мураховского, главного врача омской больницы скорой помощи № 1, куда в августе после отравления доставили политика Алексея Навального, назначили областным министром здравоохранения. Сам Навальный уже прокомментировал это кадровое назначение.

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О назначении 49-летнего Александра Мураховского министром здравоохранения Омской области 7 ноября сообщается на портале правительства региона.

Утверждается, что решение принял губернатор Омской области Александр Бурков по согласованию с руководством минздрава России.

«Александр Мураховский прошел все профессиональные ступени, как врач и руководитель знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении правительства Омской области.

«Новая газета» отмечает, что бывшего министра здравоохранения региона Ирину Солдатову отправили в отставку в конце октября, после скандала со «скорыми»: 27 октября две бригады скорой помощи привезли к зданию минздрава Омской области больных с подозрением на COVID-19, которых отказались принимать все больницы города.

Александр Мураховский, назначенный сегодня новым главой министерства здравоохранения области, стал широко известен после истории с отравлением Алексея Навального.

Политика, которому внезапно стало плохо 20 августа на борту рейса Томск-Москва, доставили, после экстренной посадки самолета, из аэропорта Омска в местную больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1).

Отвергая версию об отравлении — которая позднее была подтверждена тремя западными лабораториями и Организацией по запрещению химического оружия и привела к введению европейских санкций против высокопоставленных российских руководителей — омской БСМП № 1 Александр Мураховский заявлял, что причиной тяжелейшего состояния Навального, который еще за несколько часов до этого не чувствовал никаких признаков недомогания, стало «нарушение обмена веществ».

Нарушение обмена веществ, резкое падение уровня сахара в крови. Заявление Александра Мураховского, главврача больницы, где лежит Алексей Навальный. pic.twitter.com/MxQEoXbvJE — The Insider (@the_ins_ru) August 21, 2020

В тот же день, 21 августа, господин Мураховский заявил: «Окончательно был исключен диагноз „отравление“ на основании химико-токсикологической экспертизы».

Кроме того, руководство БСМП № 1 более суток отказывалось давать супруге Алексея Навального разрешение на его перевозку в немецкую больницу, утверждая, что он якобы нетранспортабелен. Эти утверждения опровергались лечащими врачами Навального, независимыми медицинскими экспертами, а также бригадой медиков из Германии, прилетевших за ним на специально оборудованном «реанимационном» самолете.

Навального отпустили только почти через двое суток. Его родственники и коллеги, а также он сам, считают, что такая задержка была вызвана тем, что организаторы отравления дожидались или его смерти, или исчезновения следов яда из его организма.

В начале октября господин Мураховский, член правящей партии «Единая Россия», уже получал первое повышение по службе после этого скандала: тогда его назначили главой БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова», одновременно оставив главврачом БСМП № 1.

Сам Алексей Навальный сегодня через соцсети прокомментировал назначение Александра Мураховского министром. «Главврача Омской больницы, организовавшего фальсификацию моего диагноза наградили — сделали министром здравоохранения Омской области. Вызвали в Москву, где федеральный министр Мурашко торжественно возблагодарил. (…) Путинский социальный лифт: врешь, мошенничаешь, готов на служебный подлог, чтобы угодить начальству — получишь повышение», — написал Навальный, назвав нового министра «ничего не понимающим в медицине» и предсказав печальные последствия для здравоохранения региона с 2-миллионным населением. «Понятно, что там будет с медициной. Идеальный пример того, как работает отрицательная селекция», — заявил политик.

Ранее, 15 октября, бизнесмен Евгений Пригожин, которого в СМИ также называют «поваром Путина», предлагал Александру Мураховскому «правовую помощь», если он захочет судиться с Алексеем Навальным из-за «клеветы».

Это произошло после того, как Навальный, поблагодаривший пилотов авиакомпании S7 и омских медиков за то, что они спасли ему жизнь, одновременно обвинил Мураховского. 2 октября в интервью Der Spiegel политик заявил: «На мой взгляд, главный врач омской больницы хуже разведчиков, убивающих людей. Для них убийство, по крайней мере, их профессия. А этот человек, называющий себя медиком, все знает — и врет миру о «нарушении обмена веществ».

«Коллектив БУЗОО „Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1“ спас жизнь неоднократно судимого блогера Алексея Навального. Несмотря на самоотверженный труд сотрудников БСМП № 1, в результате которого жизнь указанного человека была спасена, коллектив вверенного вам учреждения подвергается необоснованной критике, а также обвинениям в серьезных нарушениях (в том числе преступного характера), вследствие чего некоторые из ваших коллег были вынуждены покинуть свое место работы», — говорилось в письме, которое Пригожин направил Мураховскому. Текст письма цитирует «Интерфакс».

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