В Москве задержали двух участниц Pussy Riot, экс-фигуранта «московского дела» и художника

В Москве задержали двух участниц Pussy Riot, фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова и художника по имени Фархат

В Москве во вторник, 10 ноября, задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину, Риту Флорес, бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, а также художника по имени Фархат (фамилия не сообщается). Об этом сообщает Avtozak LIVE и правозащитный проект «ОВД-Инфо».

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Сообщается, что активистов задержали при выходе из кафе. По словам Марии Алехиной, сначала полицейские проверили у них документы, а потом попросили пройти в автозак. Задержанных отвезли в ОВД Якиманка, куда выехал адвокат от «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов.

Задержанные в ОВД «Якиманка» с адвокатом Дмитрием Захватовым



Фото опубликовано в телеграм-канале Avtozak LIVE pic.twitter.com/jypXqo6XMt — ОВД-Инфо (@OvdInfo) November 10, 2020

При задержании на участницах Pussy Riot были кокошники. Алехина в интервью Znak.com отметила, что это не было перформансом или акцией: «Просто надели кокошники — какая акция?». По словам адвоката, «сотрудники попытались отобрать у девушек кокошник, но у людей в форме ничего не вышло».

Позже стало известно, что всех задержанных отпустили из ОВД с обязательством о явке 19 ноября для составления административных протоколов. Как отметил адвокат Дмитрий Захватов — по несуществующей статье (часть 6.1 статьи 20.6 КоАП). «Задержанным так ничего и не объяснили о причинах задержания», — добавляет правозащитный проект.

Двух участниц Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес задерживали в Москве 4 ноября на недалеко от метро «Нахимовский проспект» на акции в русских народных костюмах. Тогда полицейские вменили им нарушение «режима самоизоляции» из-за отсутствия перчаток. Также участниц Pussy Riot задерживали после акции с радужными флагами, которые они 7 ноября вывесили на зданиях администрации президента, Верховного суда, министерства культуры и других.

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