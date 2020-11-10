ЕСПЧ вынес решение по иску Навального о задержании на Болотной площади 6 мая 2012 года

Европейский суд по правам человека присудил Алексею Навальному компенсацию в размере 8500 евро за нарушение его прав при задержании на протестном митинге на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года.

Европейский суд по правам человека присудил Алексею Навальному компенсацию в размере 8500 евро за нарушение его прав при задержании на протестном митинге на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Компенсацию в 7500 евро должен получить и другой задержанный участник знаменитого митинга Вадим Гунько. В решении, опубликованном 10 ноября, ЕСПЧ зафиксировал нарушение властями РФ четырех статей Европейской конвенции по правам человека.

Реклама Читать далее

Решение по иску «Навальный и Гунько против России» опубликовано 10 ноября на сайте ЕСПЧ. 6 мая 2012 года, за день до инаугурации президента Владимира Путина, на Болотной площади в Москве проходила мирная акция за честные выборы. Силовики жестко разогнали митинг, сотни человек были задержаны, десятки человек впоследствии получили реальные сроки тюремного заключения по «Болотному делу».

Алексей Навальный и Вадим Гунько оказались тогда среди многих задержанных участников митинга. Их продержали в отделении полиции 15 часов, а затем вынесли приговоры по административным статьям. Навальный в жалобе также указывал на чрезмерное применение к нему силы при задержании сотрудником полиции.

ЕСПЧ у становил в действиях российских властей нарушение четырех статей Европейской конвенции по правам человека. В отношении истцов были нарушены статья 3 (Запрещение пыток) и 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), а также 6 (Право на справедливое судебное разбирательство). Помимо этого, в отношении Навального и Гунько были нарушены статьи о праве на свободу собрания (статья 11).

Навальному присудили компенсацию в размере 8500 евро, Вадиму Гунько — 7500 евро.

Алексей Навальный, который проходит за пределами России реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом группы «Новичок» написал в своем твиттере: «Выиграли еще одно дело против путинских слуг в судейских мантиях и полицейской форме».

Выиграли ещё одно дело против путинских слуг в судейских мантиях и полицейской форме. Арест на митинге. ЕСПЧ признал нарушения права на неприкосновенность, свободу собраний и справедливый суд. Компенсация - 8500 евро. https://t.co/90AM8t8iSL — Alexey Navalny (@navalny) November 10, 2020

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться