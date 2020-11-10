Covid-19: временные госпитали в столице России

В России растет число инфицированных коронавирусом. В понедельник, 9 ноября, выявлено более 21 тысячи случаев заражения. И тем не менее власти считают, что российская система здравоохранения может справиться с этой новой волной. В частности, с помощью временных госпиталей, которые были развернуты в столице этой осенью. Рассказывает корреспондент RFI в Москве Даниэль Валло.

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В 2019 году в этом огромном помещении на окраине Москвы проходила книжная ярмарка. В 2020 году здесь принимают больных. Все они, как и Елена, попадают сюда с симптомами короновирусной инфекции: «Мне было очень плохо, когда я приехала сюда. У меня была температура 39, но при этом у меня были ледяные руки и ноги. Я здесь уже больше недели, а уже чувствую себя лучше. Возможно завтра я смогу вернуться домой», — рассказала Елена корреспонденту RFI.

Пациенты, которых здесь принимают, находятся в состоянии, которое считается состоянием средней тяжести, в случае внезапного ухудшения состояния их переводят в другую больницу. Лариса Антипова — одна из медсестер «павильона 75». Она описывает, как медперсонал принимает пациентов. "У кровати каждого больного есть лампа для чтения, установка для подачи кислорода и розетка для зарядки ноутбука. Есть у нас также мобильный аппарат ИВЛ, который мы можем использовать, если придется переводить пациента в другую больницу».

Этот временный госпиталь может принять до 1200 больных. Он имеет собственную лабораторию для проведения анализов и два кислородных резервуара. Главврач больницы Григорий Радаман объяснил, что система здравоохранения сможет выдержать за счет временных госпиталей: «Мы открыли эти больницы, чтобы избежать перегруженности в Москве. Принимая здесь больных COVID-19, мы даем возможность другим больницам продолжать нормально работать».

Этой осенью в Москве были открыты четыре временных госпиталя на 6000 коек. Власти города надеются, что этот дополнительный резерв позволит им преодолеть вторую волну эпидемии без введения карантина.

►rfi.fr

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