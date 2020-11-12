Верховный суд освободил Майкла Калви из-под домашнего ареста

Майклу Калви, Филиппу Дельпалю и другим фигурантам дела изменена мера пресечения с домашнего ареста на «запрет определенных действий».

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Верховный суд РФ освободил основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения, сообщают в четверг, 12 ноября, российские СМИ. Домашний арест заменен на запрет выходить с полуночи до 6 утра пределы адреса проживания, посещать помещения банка «Восточный» и «Первого коллекторского бюро», общаться с другими обвиняемыми, получать и отправлять корреспонденцию. Соответствующие ограничения накладываются до 12 января 2021 года. Аналогичное решение вынесено в отношении других фигурантов дела.

Кроме этого, суд снял арест с московских квартир, принадлежащих жене топ-менеджера Baring Филиппа Дельпаля. Летом 2019 года родственники Дельпаля рассказали, что купили квартиру в Москве для того, чтобы добиться смягчения меры пресечения для партнера инвестфонда. Таким образом семья бизнесмена пыталась доказать, что бизнесмен не планирует «никакого бегства».

При вынесении решения суд учел переквалификацию обвинений со статьи «Мошенничество» на статью «Растрата», а также отказ потерпевших от имущественных требований. Долг в 2,5 млрд рублей, ставший основанием для возбуждения дела, был погашен перед банком «Восточный». В этой связи представители потерпевших заявили об отказе от имущественных требований.

Американский инвестор Майкл Калви был задержан 16 февраля 2019 года в Москве. Его, а также партнера Baring Vostok гражданина Франции Филиппа Дельпаля и четырех других фигурантов уголовного дела подозревали в хищении средств из банка «Восточный». По версии следствия, «Первое коллекторское бюро», одним из инвесторов которого является фонд, взяло кредит на сумму в 2,5 миллиарда рублей, а в счет погашения долга передало финансовой организации якобы равноценные акции другой компании. Следствие считает, что ценные бумаги стоили лишь 600 тысяч рублей.

Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено, всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Майкл Калви и Филипп Дельпаль в суде неоднократно заявляли о заказном характере дела, называя его экономическим спором, превращенным в уголовное преследование.

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