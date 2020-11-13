Россотрудничество отказалось от «Тотального диктанта-2021» после выбора автором Дмитрия Глуховского

Подведомственное МИД России Агентство по делам соотечественников за рубежом (Россотрудничество) не будет поддерживать в 2021 году акцию «Тотальный диктант» и не предоставит для нее свои площадки в культурных центрах. Об этом у себя в тегеграм-канале написал глава Россотрудничества Евгений Примаков — внук бывшего премьер-министра России.

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Евгений Примаков не объяснил причин этого решения, но отметил, что они «веские» для его ведомства. На этот шаг Агентство пошло после того, как автором текста для «Тотального диктанта-2021» объявили писателя Дмитрия Глуховского, который критически высказывается в отношении нынешней российской власти.

Как указывает сам Дмитрий Глуховский, Евгений Примаков сначала написал, что Глуховский — русофоб, и Россотрудничеству с ним не по пути. Но потом пост был отредактирован, и эту часть удалили. В интервью РБК писатель сказал, что считает себя патриотом, и его понимание патриотизма может отличаться от «риторики советской пропаганды». «Любить родину не значит нахваливать власть. Это значит желать стране лучшего, в том числе находя определенные недостатки и предлагая пути к их исправлению», — подчеркнул автор «Метро 2033».

В официальном заявлении директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец подчеркнула, что в штабе диктанта сожалеют о позиции Россотрудничества, с которым они работают с 2012 года. Там же говорится, что акция «Тотальный диктант» «остается вне политики». «Среди авторов Тотального диктанта были люди, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее сегодня в России. Объединяло и объединяет этих людей одно — любовь к русскому языку, писательский талант и желание трудиться вместе с нами над повышением уровня грамотности в современном мире», — отмечают организаторы. Они пообещали сделать все возможное, чтобы «Тотальный диктант в 2021 году» состоялся и за рубежом.

На своей странице в фейсбуке Ольга Ребковец отметила, что «не нужно глубоко копать, чтобы понять причины» решения Россотрудничества, принятого на следующий день после того, как автором текста диктанта объявили Дмитрий Глуховского. «Впервые за всю историю работы в проекте я столкнулась с тем, что сотрудничество поставлено в зависимость от кандидатуры автора, а ответом на нашу позицию стал разрыв договоренностей», — пишет Ребковец. Хотя она напоминает, что и раньше были случаи «вторжения на территорию проекта». «Замена текста губернатором Ульяновской области в 2013 году (текст Дины Рубиной заменили на текст местного писателя), публичное предложение Ольги Голодец сменить название акции в 2015 году, заявление Владимира Жириновского о том, что тексты и писателей должно определять государство, а не „девочки, которые исходят из русского языка“», — напоминает директор Фонда.

Ежегодная акция «Тотальный диктант» проходит с 2004 года. Со временем она приобрела международный масштаб. Авторами текстов для диктанта в свое время становились Гузель Яхина, Дина Рубина, Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. В 2020 году из-за пандемии диктант перенесли с апреля на октябрь. Диктант прошел в 546 городах России и в 207 городах за ее пределами в 69 странах. Автором текста диктанта стал Андрей Геласимов.

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