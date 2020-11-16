Навальный подал в суд на Пескова из-за слов о сотрудничестве с ЦРУ

Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова (на заднем плане). В причастности к своему отравлению Навальный ранее обвинил Владимира Путина

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал исковое заявление о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на официальный сайт судов общей юрисдикции города Москвы.

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Как значится на сайте, заявление Алексея Навального было зарегистрировано в понедельник, 16 ноября в Пресненском суде города Москвы. «Истец — Навальный А. А. Ответчик Песков Д.С.». Категория дела — «О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам».

Как уточняет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда, Навальный потребовал признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию слова Дмитрия Пескова о том, что он «получает инструкции» от ЦРУ. Кроме того, оппозиционер просит обязать Пескова опубликовать на сайте Кремля опровержение этих высказываний. Денежных требований Навальный не предъявил.

Заявление, которое сейчас стало предметом иска, прозвучало 1 октября. Песков заявил журналистам, что у Кремля якобы есть информация о сотрудничестве Навального с западными спецслужбами. «Я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни», — заверил пресс-секретарь Путина.

«Учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает — это то, что ему вкладывает в уста эта организация. Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами», — также сказал Песков в комментарии ТАСС.

Тогда же он сообщил, что заявления Навального о причастности президента Путина к его отравлению являются «оскорбительными и неприемлемыми», «абсолютно безосновательными и недопустимыми».

Сразу после этого Навальный опубликовал в своем блоге ответ на эти заявления и пообещал подать на Пескова в суд. «Я, безусловно, считаю, что за покушением на меня стоит лично Путин», — снова повторил оппозиционер.

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