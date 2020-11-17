В России зафиксировали рекордную смертность пациентов с COVID-19 за сутки

В России зафиксировали рекордную смертность от последствий коронавируса за сутки. Как сообщили во вторник, 17 ноября, в Оперативном штабе, за последние 24 часа в стране от COVID-19 скончались 442 человека, а всего число жертв эпидемии почти превысило 34 тысячи. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с вирусом начинает стабилизироваться.

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Согласно последним данным, за 24 часа в России выявили 22 410 новых случаев заражения коронавирусом — этот показатель четыре дня подряд превышает 22 тысячи. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве (5882 человека).

В Роспотребнадзоре заявили, что в России наметилась «тенденция к стабилизации» распространения COVID-19. Как заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Александр Горелов в комментарии РИА Новости, рост заболеваемости и смертности от последствий коронавируса сейчас идет в основном за счет регионов, а не Москвы. Он заверил, что в 25 субъектах отмечается «закономерный рост». По словам представителя Роспотребнадзора, к показателям, которые фиксируют в России в последние дни, «все абсолютно готовы».

Напомним, в конце октября СМИ сообщали о нехватке врачей и мест в больницах для больных с COVID-19 в регионах России. Медики из Курганской области попросили Владимира Путина поддержать их и заявили об «аде с медицинской помощью населению в период пандемии». После этого в регион выслали военных медиков.

В Барнауле и в Новокузнецке в конце октября сообщали о переполненных моргах, из-за чего тела умерших от последствий коронавируса приходилось складывать в подвалах медучреждений.

17 ноября стало известно, что в России запустят специальное мобильное приложение «Стопокорнавирус», которое будет отслеживать контакты больных COVID-19. Программа будет запоминать пользователей, которые находились в 10 метрах друг от друга, и уведомлять их в случае возможного заражения. Похожее приложение действует в ряде стран Европы, в том числе во Франции. При этом французская разработка пока не доказала свою эффективность — приложение StopCovid, запущенное летом 2020 года, смогло сообщить о потенциальной передаче вируса лишь около 500 раз. В октябре власти Франции запустили новое приложение TousAntiCovid («Все против Covid»).

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