В Подмосковье по делу о хищении задержали бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня

Сотрудники ФСБ и МВД задержали аудитора Счетной палаты РФ и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о растрате 700 млн рублей. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Информацию также подтверждает источник РБК.

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Один из собеседников агентства ТАСС рассказал, что чиновник был задержан в среду днем в Красногорском районе Московской области. Его подозревают в растрате 700 млн рублей в бытность губернатором Ивановской области, которую он возглавлял с 2005 по 2013 год.

Ранее в среду стало известно о том, что Совет Федерации дал согласие на задержание Меня и привлечение его к уголовной ответственности. Об обвинениях в адрес чиновника сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

«Следственным комитетом расследуется дело по факту хищения в 2011 году должностными лицами правительства Ивановской области и бенефициарами группы компаний «Продо» в составе организованной группы 700 млн руб. из бюджета Ивановской области. В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области», — заявил генпрокурор. По словам Краснова, следствие уже получило доказательства его вины.

Сам Михаил Мень заявил, что обвинения стали для него полной неожиданностью.

Сын священника Александра Меня Михаил Мень возглавлял министерство строительства и ЖКХ с 2013 по 2018 год. С июня 2018 года он занимает пост аудитора Счетной палаты РФ.

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