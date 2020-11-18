Совет Федерации задним числом разрешил Путину направить военных в Карабах

В среду, 18 ноября, Совет Федерации дал разрешение президенту России Владимиру Путину на отправку российских военных в Нагорный Карабах с 10 ноября. Таким образом, Совет Фередации фактически дал такое разрешение президенту задним числом.

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Сообщается, что решение об отправке российских войск, вооружений и спецтехники в Нагорный Карабах поддержали все 129 сенаторов, присутствовавшие на заседании.

По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, Владимир Путин мог направить войска в Карабах и без разрешения верхней палаты парламента, потому что ситуация в Карабахе развивалась трагически и погибли в том числе граждане России.

«Погибли российские граждане, был сбит российский вертолет. Президент имел полное право в соответствии с законом об обороне, в соответствии с постановлением Совета Федерации 2009 года в оперативном режиме использовать вооруженные силы Российской Фередации», — так сенатор Андрей Клишас объяснил, почему российских военных перебросили в Карабах еще 10 ноября без предварительного согласия Совета Федерации.

Однако разрешение СФ, по его словам, все-таки понадобилось, потому что миротворческая миссия в Карабахе будет длиться минимум пять лет и имеет широкий круг задач.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил в свою очередь, что Путин обратился к Совету Федерации в связи с масштабностью и ответственностью миссии в Карабахе. Однако еще 11 ноября Песков утверждал, что для ввода российских миротворцев в Карабах разрешения верхней палаты парламента не требовалось. Тогда он говорил, что еще в силе постановление Совета Федерации от 2015 года об отправке военных за границу, принятое перед отправкой российского контингента в Сирию на помощь режиму Башара Асада.

О вводе российских войск в Нагорный Карабах было объявлено в ночь на 10 ноября после подписания соглашения об остановки войны в регионе между Азербайджаном и Арменией. Первые российские военные были переброшены в Карабах еще 10 ноября.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан накануне перечислил вопросы по урегулированию в Карабахе, по которым Франция ожидает от России объяснений. В их числе — роль Турции в карабахском конфликте и его урегулировании, проблема иностранных боевиков, судьба беженцев, переговоры о статусе Нагорного Карабаха.

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