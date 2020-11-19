В Госдуму внесли законопроект о блокировке ресурсов, «дискриминирующих» российские СМИ

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку интернет-ресурсов, «допускающих дискриминацию в отношении материалов российских СМИ».

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В пояснительной записке говорится, что генпрокурор по согласованию с МИД сможет присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, «допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ». «Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан», — пишут авторы поправок.

К ресурсам, которые российские власти признают нарушителями, предлагается применять полную или частичную блокировку. «С апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных Интернет-площадок Twitter, Facebook и Youtube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА Новости, Крым 24. Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации», — отмечается в пояснительной записке.

В Кремле законопроект поддержали с оговорками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зарубежные интернет-гиганты «ущемляют пользователей не только в России, но и по всему миру». «Но в данном случае пусть со своими они сами разбираются, а нам главное защитить наших пользователей от такой дискриминации», — цитируют Пескова «Ведомости».

Хотя, по его словам, механизмы противодействия должны стать «предметом тщательной проработки». Он добавил, что в администрации президента будет участвовать в обсуждении выбора между предлагаемой авторами законопроекта блокировкой и штрафами.

Не цензура, а модерация ресурса

В организации «РосКомСвобода» считают, что этот законопроект стал плодом «медиаистерии» российских провластных СМИ и госведомств против зарубежных интернет-платформ, прежде всего Facebook, Twitter и YouTube. Российские власти и госканалы утверждают, что эти ресурсы вводят «цензуру» против российских СМИ.

«Хотя в ряде случаев потом выяснялось — точно такие же ограничения в связи с политикой сообщества накладывались на другие, в том числе зарубежные средства массовой информации и блогеров, а уже введённые „санкции“ порой снимались, как это произошло с фильмом портала „Украина. Ру“», — напоминает «РосКомСвобода».

Руководитель организации Артем Козлюк подчеркивает, что называть подобные действия цензурой неверно: речь идет о внутренней модерации ресурса. «YouTube или другая соцсеть — это частный корпоративный портал, и владелец вправе устанавливать свои правила. Есть администрация, которая рассматривает обращения, модерирует группы, каналы, паблики и сама решает, что является допустимым, а что нет. У Pornhub одни меры допустимого, у Facebook — другие», — объясняет Артем Козлюк.

Роскомнадзор неоднократно обвинял в цензуре иностранные интернет-ресурсы. Накануне ведомство обвинило Google в введении неких ограничений против ютьюб-канала российского пропагандиста Владимира Соловьева. Как пишет Роскомнадзор, из-за этих «ограничений» ролики Соловьева исчезли из трендов ютьюба. Надзорное ведомство назвало это «попыткой администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора».

Ряд наблюдателей недоумевают в связи с тем, что российские власти говорят о «цензуре» частных зарубежных интернет-платформ, но сами вводят ограничения в интернете и блокируют множество сайтов.

«Вдумайтесь: государственный орган, который блокирует сотни тысяч сайтов, ТРЕБУЕТ от коммерческой компании, находящейся в другой стране, добавлять ролики какого-то [ведущего российского госканала] в какой-то там раздел», — написал владелец VPN-сервиса TgVPN Владислав Здольников.

Он напомнил, что несколько дней назад тот же Роскомнадзор рекомендовал российским СМИ переходить на российские видеоплатформы.

Напомним, Роскомнадзору в течение двух лет не удалось заблокировать в России телеграм. В итоге летом этого года блокировка мессенджера была отменена, а в ноябре Роскомнадзор завел в телеграме свой канал.

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