Президент России Путин продлил «продуктовые» санкции до конца 2021 года

Французские сыры нельзя купить в России уже седьмой год — из-за санкций, введенных президентом Путиным.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении на 1 год своего указа «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Указ предусматривает запрет на ввоз многих продуктов из США, Австралии, Канады и стран Европы.

Реклама Читать далее

Указ о продлении указа, подписанный 21 ноября, опубликован на портале правовой информации Правительства РФ.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономические мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года»,— говорится в документе.

Напомним, указом, который был подписан 6 августа 2014-го, а затем дополнялся и сейчас в очередной раз продлен, был запрещен ввоз продуктов из стран, которые ввели санкции против России или поддержали их.

Он, в частности, запрещает ввоз многих категорий продовольственных товаров из США, Австралии, Канады, стран Евросоюза, Швейцарии, Норвегии, Исландии, Албании, Лихтенштейна, Черногории и Украины.

Правила уничтожения «нелегально ввезенной» «санкционной» продукции начали действовать в России с 6 августа 2015 года.

В августе нынешнего года, к пятилетию этой даты, Россельхоз надзор отчитывался об успехах уничтожения. «Выявлено и уничтожено 36,17 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, из них 34,94 тыс. тонн растительной и 1,23 тыс. тонн животноводческой», — сообщало ведомство.

В России многие представители благотворительных организаций, СМИ и некоторые политики предлагали не уничтожать продукты, а передавать их малоимущим людям и социальным учреждениям, но в Россельхознадзоре заявляли о том, что это «невозможно» .

В феврале 2019 года Владимир Путин объяснил причины так: «Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. (…) Потому что это — сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее».

Напомним, санкции против России в США и Евросоюзе ввели за аннексию Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться