Российская компания-кредитор Марин Ле Пен попала под санкции США

Три российские компании попали под санкции США за нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР. Об этом со ссылкой на Государственный департамент США сообщает во вторник, 24 ноября, «Интерфакс». Среди компаний, оказавшихся в санкционном списке, АО «Авиазапчасть» — кредитор французской крайне правой партии «Национальное объединение».

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Под санкции попали компании АО «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group. Ограничительные меры действуют еще с 6 ноября, однако известно о них стало лишь сейчас. Санкции введены на два года с возможностью продления или досрочного прекращения по решению госсекретаря США. Санкции коснулись также двух китайских компаний.

Как полагают американские власти, все три компании передавали Ирану, Сирии и КНДР товары, услуги и технологии, способствующие разработке оружия массового поражения.

АО «Авиазапчасть» занимается поставками оборудования для российской авиатехники за рубежом, в частности в Сирию. Издание «Открытые медиа» ранее писало о связях владельца «Авиазапчасти» Валерия Захаренкова с российскими госструктурами и спецслужбами.

В ноябре 2016 года «Авиазапчасть» выкупила долг французской крайне правой партии «Национальный фронт» (позднее переименованной в «Национальное объединение») в размере 9,4 миллионов евро. В декабре 2019 года «Авиазапчасть» через суд потребовала от партии Марин Ле Пен вернуть долг.

В июне этого года «Национальное объединение» и «Авиазапчасть» заключили мировое соглашение, согласно которому французские крайне правые должны погасить кредит до 2028 года.

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