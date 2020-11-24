«Собираю людей для разгона „Бок о бок“». Как в России давят на ЛГБТ

Церемония открытия кинофестиваля «Бок о бок» должна была состояться в особняке «Пальма» в Санкт-Петербурге 12 ноября, но туда явилась делегация сотрудников Роспотребнадзора и полиции, а также ультраправые активисты

В России власти сорвали ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок»: сначала остановили церемонию открытия еще до ее начала, а затем суд приостановил деятельность ООО «Международный кинофестиваль Бок о бок» на 15 суток. Организаторы оспаривают это решение, а все мероприятия фестиваля пришлось перенести в Интернет.

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Церемония открытия кинофестиваля «Бок о бок» должна была состояться в особняке «Пальма» в Санкт-Петербурге 12 ноября, но туда явилась делегация сотрудников Роспотребнадзора и полиции, а также ультраправые активисты. В итоге мероприятие было сорвано, и зрители разошлись. Фестиваль обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Подробности этой истории RFI рассказали организаторы фестиваля Гуля Султанова и Менни де Гуэр.

Зал, где должна была пройти церемония открытия © bok-o-bok.ru

Скажите, какие разрешительные документы сегодня требуются, чтобы провести кинофестиваль?

Гуля Султанова:

Для того, чтобы провести кинофестиваль, достаточно быть в реестре Министерства культуры международных кинофестивалей и иметь документы на показ фильмов от правообладателей.

Менни де Гуэр:

В этом году фестиваль должен был состояться с 12 по 19 ноября, 8 дней. Часть мероприятий фестиваля должны были пройти онлайн, часть — оффлайн. Мы планировали церемонию открытия на 19-30, потом фильм «Ты и я», а потом онлайн-обсуждение с режиссером и главной актрисой. И не удалось.

Как себя вели сотрудники Роспотребнадзора и полиции?

Гуля:

Вели себя они достаточно нагло. Пришли они уже не с намерением провести проверку или посмотреть, как у нас все организовано, а с намерением именно закрыть. Это было очевидно с самого начала. Зашли, в довольно неприятной, грубой форме представились, спросили, что тут у вас происходит? Сфотографировали урну, в которой лежали маски, и там же лежал стаканчик. Они с радостью сфотографировали это, заметив – ой, как это у вас стаканчик в одной урне с маской, как это так? Дальше они прошли в комнату, где были сложены вещи команды. Увидели, что там сумки стоят на полу, с радостью это сфотографировали. Затем перешли в туалет, увидели, что там нет санитайзера, тоже начали возмущаться, как это, у вас в туалете нет санитайзера?! Сфотографировали моющее средство и сказали, что это вообще не то, это все неправильно. Затем зашли в зал, начали очень пристрастно замерять расстояние между креслами. После того, как они все это сделали, сказали, что все нужно останавливать. Двое полицейских начали бегать по залу и говорить, чтобы люди покидали помещение. «Уходите, уходите», — начали кричать. Зрители были в шоке, потому что вся площадка была наводнена полицейскими, которые ходили, не представляясь, не спрашивая, могут они зайти в помещение или не могут. Мы поняли, что, если мы сейчас не остановим мероприятие, то будут применены еще какие-то репрессивные меры, и это еще больше усугубит ситуацию. Тогда мы объявили, что не можем начать кинофестиваль из-за того, что происходит такой произвол, и зрители начали уходить.

Сотрудники Роскомнадзора обвинили фестиваль в нарушении санитарно-эпидемиологических правил © bok-o-bok.ru

Сколько в зале было зрителей?

Пока было на площадке максимум, может быть, человек 30. Люди очень медленно заходили, потому что на входе измеряли температуру, проверяли паспорта — все эти действия замедляли приток людей. В любом случае мы не планировали больше 50 зрителей, потому что по последним санитарно-эпидемиологическим нормам в общей сложности на площадке могли находиться не больше 70 человек. Человек 20 — это были только организаторы. Когда появилась полиция, их было на площадке человек 20. Они сели рядышком, буквально чуть ли не друг у друга на коленях, то есть так близко друг к другу, начали составлять бумаги. Все это без какого-либо соблюдения социальной дистанции. Мы были в шоке от того, что они сами нарушают эти нормы, причем так явно. У нас есть масса фото- и видеоматериала об этом.

Я знаю, что на открытие фестиваля пришли еще и некие гомофобные граждане с протестами. Кто эти люди?

Это активисты ультраправых движений. В нашем распоряжении были распечатки их переговоров. По тому, как они все обсуждали, по содержанию их канала в Телеграм — там очевидная расистская идеология, фашистская идеология и очень сильная гомофобия. Эти люди за две недели начали созывать питерских ультраправых на эту акцию. Руководили этим люди из Москвы. Без зазрения совести какой-то московский активист так и писал: собираю людей для разгона «Бок о бок». Там же они говорили, что, скорее всего, площадка будет заминирована.

И что они делали, когда явились на фестиваль?

На месте они стояли с листовками, агрессивно они себя не вели, ничего не кричали, потому что во дворе было очень много полиции. Их было, может быть, человек 20, у них у всех были листовки, они стояли рядом друг с другом. Фактически это была несанкционированная акция, пикет. Но полиция очень спокойно к ним отнеслась, она их просто снимала на видео. Просто смотрели на них, так, дружелюбно.

Как вы думаете, кто стоит за срывом открытия фестиваля?

Менни:

Каждый год наш фестиваль сталкивается с такими попытками мешать нашей работе. Это не первый раз. С 2008 года это происходит, когда мы делаем фестиваль в Питере, в Москве, и когда раньше мы работали в регионах. Кто это делает? Это известные в России гомофобы, я не буду называть их имена, потому что это для них пиар. Есть гомофобная политика в России, мы хотим изменить условия, в которых здесь живут ЛГБТ-люди, и они используют это против нас.

Гуля:

На гомофобии один известный политик, депутат Милонов, фактически сделал себе карьеру. Когда он сидел в ЗакСе и предлагал совершенно нелепейшие законы о запрете кальянов, о топоте котов, то над ним просто тихо смеялись в ЗакСе и в городе. А потом этому депутату, очевидно, какие-то люди в силовых структурах предложили новый расклад, новую идею — гомофобную политику. Он не идеолог, он проводник той гомофобной политики, которая формируется в определенных кругах. В России, к сожалению, непрозрачная политика принятия решений. Но очевидно, что он стал лицом гомофобной политики, и фактически всем своим пиаром, своей известностью и приходом в Госдуму он обязан нашему кинофестивалю. Потому что он каждый год приезжал, срывал, делал себе пиар. Это с радостью, к сожалению, подхватывали и писали СМИ.

Организаторы фестиваля готовят жалобу в горсуд на решение Октябрьского районного суда © bok-o-bok.ru

Вы оспариваете решение суда, который приостановил вашу деятельность?

Мы сейчас подаем жалобу в горсуд на решение Октябрьского районного суда. Мы считаем, что это решение неправильное, что те нарушения, которые нам инкриминируют, их вообще не было. Что все это заказ, что все это ложь.

После того, как было сорвано открытие фестиваля «Бок о бок», а суд приостановил его работу, та же самая участь постигла Zoom кафе в Санкт-Петербурге. Этому предшествовало заявление, поданное в полицию известным гомофобным активистом Тимуром Булатовым, который почему-то решил, что мероприятия кинофестиваля пройдут в этом заведении. Кафе, которое фактически никак не было связано с фестивалем, не работает до сих пор – его закрыли за нарушения санитарно-эпидемиологических правил. По словам владельца кафе Павла Штейнлухта, приблизительный ущерб от простоя составил уже около 350 тысяч рублей, 20 сотрудников остались без работы на неопределенный срок.

Это не единственная гомофобная акция, предпринятая российскими властями в ноябре. 19 числа судья судебного участка № 6 Верх-Исетского района Екатеринбурга назначил штраф в 50 тысяч рублей администратору группы во «ВКонтакте» для ЛГБТ-знакомств по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением интернета (ч. 2 ст. 6.21 КоАП). 20-летнюю местную жительницу по имени Вера обвинили в том, что с 2014 по 2020 год она размещала в группе «Радужный Екб|ЛГБТ Екатеринбург» анкеты несовершеннолетних «представителей ЛГБТ, для поиска друзей/партнеров для нетрадиционных сексуальных отношений, тем самым осуществила пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Защите в суде отказали даже в проведении экспертизы.

А вчера Мещанский суд Москвы оштрафовал участницу арт-группы Pussy Riot Веронику Никульшину на 10 тысяч рублей в связи с антигомофобной акцией с радужными флагами на столичных правительственных зданиях. Пресненский суд Москвы присудил другой участнице Pussy Riot Марии Алехиной штраф в 15 тысяч рублей за ту же акцию.

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