Суд в Петрозаводске продлил арест Юрию Дмитриеву на три месяца — до 27 февраля 2021 года.

Петрозаводский городской суд продлил срок содержания под стражей карельскому историку и главе местного отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву еще на три месяца — до 27 февраля 2021 года. Следующее судебное заседание пройдет 17 декабря. Об этом сообщает «Мемориал».

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Во вторник, 24 ноября, в Петрозаводском городском суде начался пересмотр дела Юрия Дмитриева по обвинению в «изготовлении детской порнографии». Дело рассматривается в закрытом режиме. Как отмечает «Мемориал», Дмитриев лично присутствовал на заседании суда.

Сторонники историка, приехавшие поддержать Дмитриева из Москвы и Санкт-Петербурга, в зал суда попасть не смогли — из-за коронавирусных ограничений.

11.30. Петрозаводск. Началось заседание суда. Вход в здание только для участников процесса. Адвокат внутри. Группа... Опубликовано Ириной Галковой Вторник, 24 ноября 2020 г.

Судья Екатерина Хомякова вынесла решение о продлении срока содержания под стражей еще на три месяца.

Дело в отношении Юрия Дмитриева суд рассматривает уже в третий раз. 29 сентября Верховный суд Карелии удовлетворил ходатайство стороны обвинения и приговорил историка к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера (часть 4 статьи 132 УК) в отношении его несовершеннолетней приемной дочери.

Кроме того, суд отменил оправдательный приговор Юрию Дмитриеву по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Дела по ним были направлены на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд — «в ином составе судей». Весь процесс также проходил в закрытом режиме.

18 ноября детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев заявил, что в домашнем компьютере Дмитриева были найдены порнофильмы и именно это стало поводом для возврата дела в суд. По его словам, наличие такого контента в компьютере историка было подтверждено свидетельскими показаниями.

Юрий Дмитриев свою вину не признает. Правозащитный центр «Мемориал» называет его уголовное преследование политически мотивированным.

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