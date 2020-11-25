«Проект»: близкая знакомая Путина Светлана Кривоногих получила часть банка «Россия» и стала мультимиллионером

Издание «Проект» выпустило расследование, где говорится, что неизвестная широкой публике петербурженка Светлана Кривоногих в 1990-х и 2000-х была близка Владимиру Путину, после знакомства с которым стала совладелицей банка «Россия» и мультимиллионером. У нее также есть 17-летняя дочь, «феноменально» похожая на президента России.

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Как выяснили журналисты «Проекта», мультимиллионер Светлана Кривоногих получает шикарные подарки от друзей президента и является совладелицей банка «Россия», который «взлетел при президенте Путине и благодаря ему» — из-за эксклюзивного доступа к госактивам. По данным журналистов, сейчас у Кривоногих порядка 3% акций «России».

Как пишет интернет-издание, Кривоногих принадлежит недвижимость и активы в общей сложности примерно на 7,7 млрд рублей (около 100 млн долларов). Среди прочего — недвижимость в Петербурге, Москве и Сочи на 1,1 млрд рублей. Она в частности владеет «огромной квартирой» на Каменном острове, где недвижимость имеется у давних друзей Путина по кооперативу «Озера» и спарринг-партнеров по дзюдо.

Светлана Кривоногих выросла в коммунальной квартире в Петербурге в бедной семье, какое-то время подрабатывала уборщицей в соседнем магазине. Но в начале нулевых ее состояние резко выросло.

Двое человек, знающих Светлану Кривоногих, рассказали «Проекту», что причина такого взлета заключается в том, что «она была близка с президентом Путиным». В расследовании говорится, что их знакомство началось еще в 1990-х, до его избрания президентом, а ближе к концу 2000-х их отношения «скорее всего завершились».

Известно, что у Светланы Кривоногих есть дочь 2003 года рождения — Елизавета. В копиях документов, оказавшихся в распоряжении «Проекта», отец Елизаветы не указан, но известно ее отчество — Владимировна.

Несколько лет девушка ведет аккаунты в соцсетях под вымышленным именем. «Проект» утверждает, что, судя по портретным снимкам, она «феноменально» похожа на Владимира Путина. «К такому же выводу пришел профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда (Великобритания). Проведенный им компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих — 70,44%, при том, что сходство выше 75% означает, что на снимках — один и тот же человек», — говорится в материале.

«Проект» не публиковал портрет несовершеннолетней дочери Кривоногих по этическим причинам. «Дети не отвечают за то, что делают их родители. Мы не чувствуем себя вправе бросать тень на ребенка. Я думаю, она сама, ее мать, ее отец вольны принять решение — делать ее публичной или не делать», — объясняет в комментарии RFI один из авторов расследования, главный редактор издания «Проект» Роман Баданин. Он напоминает, что тот факт, что Елизавета несовершеннолетняя, влечет юридические ограничения.

Примечательно, что после того, как Светлана Кривоногих получила вопросы редакции, ее дочь удалила из своего аккаунта большинство фото, на которых хорошо видно ее лицо.

Сама Кривоногих не ответила на вопросы «Проекта». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что впервые слышит ее имя.

Тема-табу

В российских медиа личная жизнь Владимира Путина — одна из самых табуированных тем. Когда в 2008 году таблоид «Московский корреспондент» написал о предстоящей свадьбе Владимира Путина и гимнастки Алины Кабаевой, издание немедленно перестало выходить. По официальной версии — из-за нерентабельности.

При этом личная жизнь и общественно значимые вопросы часто пересекаются. Взять, к примеру, материал «Би-би-си» о том, что Мария Воронцова, которую называют старшей дочерью Владимира Путина, получает помощь от чиновников и крупных игроков в создании крупного медицинского комплекса в Ленинградской области.

Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин подчеркивает, что при работе с этой темой главный риск — в возможных последствиях статей. «В процессе подготовки некоторые люди (как говорят в России, „серьезные люди“), конечно, рекомендовали этим не заниматься. Сайт пытаются нам сломать. Тролли есть в комментариях в немалых количествах. Но других признаков повышенного внимания к нам мы пока не видим», — отмечает Баданин в комментарии русской службе RFI.

«Для меня это история о том, как управляется Россия — и в кавычках, и без кавычек. Как банк и как вся страна», — говорит Роман Баданин. Он также отмечает и другой пласт — этический — о «диссонансе в поступках и словах»: «скрепы, традиционная семья, показная набожность и несоответствие этому на деле».

Это расследование связано с первой частью большого цикла «Железные маски». Днем ранее «Проект» выпустил материал о Дине Цилевич, которая, как стало известно журналистам, в конце 90-х и начале нулевых была близка нынешнему главе Росгвардии Виктору Золотову. Цилевич и Кривоногих в тот период были близкими подругами. Сама Цилевич подтвердила «Проекту», что давно знакома с Кривоногих.

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