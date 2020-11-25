Суд продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу

Басманный суд Москвы в среду, 25 ноября, продлил до 9 марта 2021 года арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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24 ноября стало известно, что следствие направило в суд ходатайство следствия о продлении ареста для Фургала. 25 ноября агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Ирину Софинскую сообщило о том, что прошение было удовлетворено, срок ареста продлен, равно как и срок следствия по делу экс-губернатора.

Сергея Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву для проведения следственных действий. Его подозревают в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей. Речь идет об убийствах бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на предпринимателя Александра Смольского. Своей вины Фургал не признает.

С момента задержания Фургала в Хабаровске и Хабаровском крае еженедельно проходят акции в его поддержку. 21 ноября Медиазона сообщила, что впервые за три месяца акция была разогнана. 20 ноября «ОВД-Инфо» передавало, что на двое суток был арестован участника акций Евгений Козлов, которого в октябре уже задерживали на 10 суток за участие в митингах. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции.

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