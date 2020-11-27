В России зарегистрирован новый пик заболеваемости COVID-19

Ледовый дворец «Крылатское» в Москве переоборудован под временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России вновь превысил максимум за весь период эпидемии, составив 27 543 (+1,3%) за последние 24 часа. По общему числу случаев Россия занимает четвертое место в мире.

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Наибольшее число новых заражений подтверждено в Москве и Санкт-Петербурге. За сутки по стране умерло 496 человек с диагнозом COVID-19, сообщается в сводке оперативного штаба в пятницу, 27 ноября.

Почти четверть новых случаев не имели клинических проявлений, уточняют в штабе. Новые заражения были выявлены во всех 85 регионах России, подтверждено 27 543 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб при коммуникационном центре правительства РФ.

Общее число заболевших за весь период эпидемии составило 2 215 533 (+2%).

По общему числу случаев Россия занимает четвертое место в мире (после США, Индии и Бразилии), первое на Европейском континенте.

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