В России объявили о договоренности о производстве свыше 100 млн доз вакцины Спутник V в Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил в пятницу, 27 ноября, о достижении договоренности с индийским фарамаконцерном Hetero о производстве свыше 100 млн доз российской вакцины против COVID-19 в Индии. В индийском концерне заявили, что «ожидают с нетерпением» завершения третьей фазы клинических испытаний российской вакцины в Индии.

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Российскую вакцину планируется производить через дочернее предприятие индийского концерна Hetero – Hetero Biopharma в объемах свыше 100 млн доз в год, уточняется в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте «Спутник V». Производство может начаться в первой четверти 2021 г. на заводе Hetero Biopharma в местечке Джадчерла в штате Телангана, сообщает The Times of India.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой российской вакцины против коронавируса 11 августа. Тем не менее, испытания препарата, направленные на то, чтобы проверить его эффективность и безопасность, продолжаются в России и ряде стран мира. «Фаза III клинических исследований (проводится) в Республике Беларусь, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III – в Индии», говорится в пресс-релизе РФПИ.

Индия является второй по численности населения страной мира, и насчитывает наибольшее после США количество случаев заражения коронавирусом, 9,3 млн.

«Мы с нетерпением ждем результатов клинических испытаний в Индии, и считаем, что налаживание местного производства продукта критически важным для обеспечения быстрого доступа к нему пациентов», - цитирует агентство Reuters слова Б. Мурали Кришны Редди, директора по международному маркетингу Hetero.

Российский фонд прямых инвестиций, который занимается коммерческим продвижением разработанной в Центре имени Гамалеи вакцины на мировом рынке, имеет в Индии другого партнера, крупное фарма предприятие Dr Reddy’s Laboratories, которое осуществляет фазу II-III клинических испытаний российской вакцины для последующей дистрибуции на индийском рынке, уточняет The Times of India.

Согласно РФПИ, около 40 стран мира высказали заинтересованность в российской вакцине, что составляет 1 млрд доз (по две инъекции на пациента) для зарубежного рынка, но у российских партнеров нет мощностей для производства вакцины в столь значительных объемах. Об этом сообщила на этой неделе газета Le Monde со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора президента Франции с президентом РФ Владимиром Путиным поднимался вопрос о производстве российской вакцины в парижском Институте Пастера, в РФПИ не исключают также производства «Спутник V» в Германии.

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