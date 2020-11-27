«Дети ГУЛАГа» будут претендовать на жилье в порядке общей очереди

Пуля и гильза из расстрельной ямы лагеря на Соловках. Экспонат Музея истории ГУЛАГа в Москве

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об обеспечении жильем потомков репрессированных. Как сообщает «Мемориал», на рассмотрение было вынесено два проекта, однако правительственное предложение набрало наибольшее число голосов депутатов, и альтернативный законопроект был отклонен. Согласно новым поправкам, «дети ГУЛАГа» смогут претендовать на жилье в порядке общей очереди.

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Правительственный законопроект был принят в первом чтении 26 ноября 280 голосами. Против проголосовали 20 человек. За альтернативный законопроект, внесенный депутатами «Справедливой России» Сергеем Мироновым и Галиной Хованской, проголосовали 99 депутатов, двое воздержались, голосовавших против не было, сообщает «Мемориал».

Голосованию предшествовало решение Конституционного суда РФ, вынесенное в декабре прошлого года. Дети репрессированных москвичей обратились в КС с требованием компенсации от государства, положенной им по закону. КС постановил, что люди, родившиеся в ссылке и спецпоселениях, имеют право вернуться домой — в те места, где жили их семьи до репрессий, — и потребовал исправить законодательство.

Однако, как пишет «Мемориал», это решение рискует остаться неисполненным. Согласно принятым поправкам, потомки репрессированных смогут получить положенное им по закону жилье лишь в порядке общей очереди.

«Моим доверителям государство фактически предлагает ждать квартир до ста лет», — заявил изданию «Коммерсант» юрист Григорий Вайпан, представлявший в Конституционном суде интересы репрессированных. О том, что жертвы репрессий, многие из которых сейчас уже глубоко пожилые люди, не доживут до получения компенсаций, заявляют и в «Мемориале».

Альтернативный законопроект предлагал выплачивать жертвам репрессий компенсации на строительство или приобретение жилья в течение года с момента подачи документов. «Принятие этого законопроекта позволило бы исполнить постановление Конституционного суда в полном объеме», —отмечают в «Мемориале».

Ранее против правительственного законопроекта, разработанного Минстроем, выступали правозащитники, чиновники и общественные деятели, в том числе вдова Александра Солженицына Наталья Солженицына. Как напоминает «Мемориал», более 80 тысяч человек подписали петицию в поддержку «детей ГУЛАГа».

В организации заявили, что «возмущены» таким решением Госдумы. «Это саботаж постановления Конституционного суда и издевательство над жертвами репрессий», — подчеркнули в «Мемориале».

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