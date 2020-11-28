В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Сергея Фургала

В Хабаровске прошла очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. По данным СМИ, в субботу, 28 ноября, к зданию областной администрации вышли около 150 человек. Участники митинга призвали к открытому суду над экс-главой региона, находящемуся в СИЗО в Москве.

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По данным «ОВД Инфо», полиция задержала шестерых участников акции протеста и журналистку «Просто Газеты» Татьяну Хлестунову. Протестующие держали в руках плакаты «Мы не уйдем» и «Верховный решала, верни нам Фургала». Как видно на трансляции с акции протеста, участники митинга прошли маршем по улицам города.

Митинги сторонников Сергея Фургала продолжаются больше четырех месяцев. Протестующие выходят на акции по субботам с начала июля, когда губернатора Хабаровского края задержали, перевезли в Москву и сняли с должности главы региона. Летом число участников митингов составляло десятки тысяч, однако осенью активность людей, поддерживающих Фургала, снизилась. 21 ноября, согласно данным властей, на акцию вышло менее 200 человек.

Повторяющиеся акции в поддержку Сергея Фургала, представляющего партию ЛДПР, стали одним из крупнейших протестных движений в регионах России за последние годы. Экс-губернатора задержали по подозрению в участии в убийствах, совершенных 15 лет назад. По мнению активистов, причиной уголовного дела в отношении Фургала мог быть конфликт с Кремлем.

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