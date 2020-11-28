Роскомнадзор рекомендовал СМИ завести каналы на российских сервисах из-за «цензуры» YouTube

Роскомнадзор обвинил Google в цензуре в отношении российских СМИ и призвал медиа создать свои каналы на отечественных видеохостингах. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщается на сайте ведомства. Роспотребназдор также потребовал возобновить доступ к на YouTube-каналу провластного информагентства ANNA-News, освещающего события в Донбассе и Сирии.

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По мнению Роскомнадзора, администрация хостинга YouTube, принадлежащего Alphabet Inc. (Google), осуществляет неправомерную цензуру российских СМИ. Как подчеркивается в сообщении ведомства, подобная политика «недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». В Роскомнадзоре призвали российским медиа вести альтернативные каналы на «отечественных видеохостингах». О каких именно порталах идет речь, чиновники не уточнили.

Поводом для очередной критики YouTube со стороны регулятора стала блокировка YouTube-канала российского провластного информагентства ANNA-News. Его название официально расшифровывается как «Analytical Network News Agency». Сами авторы медиа характеризуют его как «фронтовое волонтерское агентство», создание которого в 2011 году являлось ответом на «развязывание цивилизационных войн». Официально СМИ зарегистрировано в непризнанной республике Абхазия.

На сайте ANNA-News публикуются материалы в поддержку официальной позиции властей России и сепаратистов из непризнанных ДНР и ЛНР. По мнению авторов ресурса, протесты в Беларуси являются «майданом» и «цветной революцией», а движение против Александра Лукашенко организовано «Западом».

За какой именно материал был заблокирован канал ANNA-News, неизвестно. Администрация сайта сообщила, что авторам запретили создавать новые аккаунты на YouTube, а ресурс заблокировали «бессрочно». Одновременно с этим сервис заблокировал канал «Крым-24» и News Front.

В ответ на блокировку провластных СМИ в Государственной думе внесли законопроект о штрафах за «цензуру» российских медиа со стороны онлайн-платформ. Помимо небольших ресурсов на ограничения пожаловался телеканал «Россия-1»: на его фильм «Беслан» наложили возрастные ограничения из-за сцен насилия и жестокости. Кроме того, в Роскомназдзоре посчитали «цензурой» то, что материалы канала журналиста Владимира Соловьева с октября не попадают в раздел «В тренде», где публикуются самые популярные видео платформы.

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