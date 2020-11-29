Детский хоспис «Дом с маяком» заподозрили в нарушении оборота наркотических средств

МВД заподозрило детский хоспис «Дом с маяком» в нарушении порядка оборота наркотических средств, используемых в качестве обезболивающих. Как рассказала директор благотворительного фонда Лида Мониава на своей странице в Facebook, сотрудники правоохранительных органов нашли «неточности», допущенные при заполнении журналов. Теперь хоспису грозит штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей, или же приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

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Лида Мониава рассказала о внеплановой проверке в хосписе. «Целый день пересчитали все ампулы, таблетки, пластыри, проверяли сейфы, журналы, Колину медицинскую карту, сделали перекрестную проверку в учреждении, где хоспис закупает препараты», — написала создательница «Дома с маяком» в Facebook. В результате обнаружились недочеты в ведении журналов.

Согласно тексту жалобы, поступившей в МВД, хоспис выписывал одному из детей слишком много наркотических препаратов и буквально «обклеивал» его фентаниловыми пластырями. Лида Мониава сообщила, что эти обвинения не соответствуют действительности, а данные о всех препаратах, согласно результатам проверки, «сошлись». Как уточняет РБК, необходимые лекарства ребенок получает от государства, а не от хосписа

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев пообещал взять ситуацию с хосписом под личный контроль. «Штраф — это ещё не так страшно. Если это оборот наркотических средств, могут и посадить. Будем разбираться» , — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва». Суд по делу пройдет на следующей неделе.

Детский хоспис «Дом с маяком» работает с 2018 года, а существует в основном на деньги, полученные от пожертвований. Частная организация помогает неизлечимо больным детям. В учреждении находятся более 750 детей.

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