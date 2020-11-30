«Газпром» отчитался об убытках за девять месяцев

В отчете говорится, что чистый убыток, относящийся к акционерам «Газпрома», за первые девять месяцев текущего года составил более 218 млрд рублей.

Концерн «Газпром» в понедельник, 30 ноября, сообщил об убытке за третий квартал. Соответствующий отчет был опубликован на сайте корпорации.

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В документе говорится, что чистый убыток, относящийся к акционерам «Газпрома», за первые девять месяцев текущего года составил более 218 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года компания получила прибыть более 1 трлн рублей. «Изменение показателя объясняется увеличением курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю на 29% и 34% за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года», — говорится в отчете.

Как отмечается, по итогам девяти месяцев выручка от продаж, по данным на 30 сентября, сократилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. 46% общего объема чистой выручки получены от продажи газа, при этом сама выручка от продажи газа уменьшилась на 30% по сравнению с 2019 годом. Сокращение выручки от продажи нефти и газового конденсата составило 40%, а продуктов нефтегазопереработки — 18%. Выручка, полученная от продажи газа странам бывшего СССР, снизилась на 20%, странам за пределами бывшего Советского Союза — на 40%.

Снижение показателей в отчете объясняется уменьшением средних цен, выраженных в рублях, сокращением объема продаж газа, сокращением чистой выручки от продажи сырой нефти из-за снижения средних цен на нее.

С начала 2020 года на фоне падения курса рубля чистый долг «Газпрома» вырос на 41%, что эквивалентно примерно 1,3 трлн рублей.

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