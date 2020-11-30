56 стран ОЗХО призвали Россию раскрыть обстоятельства отравления Навального

Глава ОЗХО Фернандо Ариас отмечает, что организация продолжает вести переговоры с Москвой, чтобы направить в Россию группу экспертов для расследования случившегося с Навальным.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) вновь выступила с заявлением о случившемся с российским оппозиционером Алексеем Навальным. К заявлению присоединились 56 из 193 стран-участниц организации после совещания в понедельник, 30 ноября.

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Документ опубликован в твиттере представительства Великобритании при ОЗХО.

В нем говорится, что страны жестко осуждают применение химического оружия в отношении Навального. Они подчеркивают, что полностью доверяют результатам экспертизы, проведенной лабораторией ОЗХО и выявившей в анализах, взятых у политика, ингибитор холинэстеразы, входящий в состав веществ группы «Новичок». Авторы заявления подчеркивают, что вещества этой группы являются химическим оружием и не имеют никакого иного предназначения.

«Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию, на территории которой было совершено нападение на российского оппозиционера, помочь организации, быстро и открыто раскрыв обстоятельства этой атаки с применением химического оружия», — говорится в документе. Глава ОЗХО Фернандо Ариас отмечает, что организация продолжает вести переговоры с Москвой, чтобы направить в Россию группу экспертов для расследования случившегося с Навальным.

Помимо дела Навального в ОЗХО обсудили и вопрос применения химического оружия на территории Сирии. В июле Дамаску был дан трехмесячный срок для того, чтобы раскрыть имеющиеся у режима Башара Асада запасы химоружия. Срок истек, однако требование выполнено не было. Об этом рассказал Фернандо Ариас. Он подчеркнул, что со стороны Сирии наблюдаются нарушения соглашения 2013 года, согласно которому страна должна была сдать все запасы химического оружия после предполагаемой атаки с использованием нервно-паралитического вещества зарина в провинции Гута, унесшей жизни 1 400 человек.

Франция внесла предложение лишить Сирию прав голоса в рамках ОЗХО. По данным AFP, это предложение поддержали 43 страны.

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