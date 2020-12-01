Власти проверят высказывания Навального на экстремизм

Выступление Алексея Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы» проверят на экстремизм. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники, уточнив, что проверку будет проводить Следственный комитет. После в СК опровергли эту информацию. Однако собеседники RT рассказали, что проверка действительно идет в МВД.

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Как пишут СМИ, внимание властей привлекло интервью Алексея Навального, вышедшее в эфир в апреле 2020 года в разгар пандемии коронавируса. В нем оппозиционер рассказывал о предложенной им программе по поддержке экономике. В эфире прозвучал вопрос, не считает ли Навальный, что власти специально отказываются оказывать помощь гражданам, чтобы не выполнять его предложения и не позволить «набрать очки».

В ответ на вопрос Навальный заявил, что если такое мнение соответствует действительности, то следует призывать к смене политического режима.

После того, как СМИ объявили о проверке высказываний Навального, политик еще раз подтвердил свои слова. «Это экстремизм? Ну возбуждайте дело, напомню, что по всем соцопросам мою программу „5 шагов“ поддержали 85% граждан РФ. Они все экстремисты», — написал оппозиционер в Instagram.

Максимальное наказание по статье «призыв к экстремисткой деятельности», по которой, согласно данным СМИ, проводится проверка, составляет пять лет лишения свободы.

30 июля телеканал RT, финансируемый из российского бюджета, сообщил, что слова Навального отправил на лингвистическую экспертизу бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов. Согласно выводам экспертно-правового центра «Топ Эксперт», оппозиционер призывал к свержению власти, а в его словах не было оценки или суждения. Карнаухов пообещал отправить эти материалы в правоохранительные органы, однако привели ли они к проверке, неизвестно.

Предположительно, что слова Навального на экстремизм проверяет другое ведомство ФСБ или МВД (или Генпрокуратура) — Алексей Венедиктов (@aavst) December 1, 2020

Информацию о проверке прокомментировал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он напомнил, что студента Егора Жукова по статье «призыв к экстремистской деятельности» «осудили и за меньшее (высказывание — RFI)». «Задача — напугать, чтобы он не вернулся в Россию», — сказал журналист.

Напомним, Алексей Навальный находится в Германии, куда он был направлен на лечение после отравление веществом из группы «Новичок» в августе 2020 года. 23 сентября политика выписали из больницы, однако он продолжает проходить курс реабилитации.

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