«Для расследования преступлений нацистов»: очевидцев Сталинградской битвы вызвали на допрос

Следственный комитет России вызвал на допросы пожилых людей, которые жили в Сталинграде во время Великой Отечественной войны и могли быть свидетелями преступлений, совершенных нацистами. Об этом 1 декабря сообщает «Новая газета» со ссылкой на родственника 94-летнего волгоградца, а также источники в ведомстве. По данным газеты, в СК почти 80 лет спустя решили расследовать уголовное дело о «массовых убийствах мирных граждан».

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Согласно повестке, уголовное дело было возбуждено «по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области с 17.07.1942 по 02.02.1943».

Как утверждает издание, повестки были отправлены более чем 80 адресатам в Центральном районе Волгограда. Такие же документы рассылаются людям, пережившим Великую Отечественную войну, по всей России.

Текст повестки напоминает, что в случае неявки к следователю без уважительной причины на допрос адресата могут доставить, руководствуясь Уголовно-процессуальным кодексом. Однако, как рассказал следователь родственникам одного из пенсионеров, вызванных на допрос, санкции за отказ явиться применять не будут.

О возбуждении уголовного дела о геноциде мирных жителей в Сталинграде (переименован в Волгоград) и области стало известно в июле 2020 года. В пресс-релизе значилось, что следователи попытаются установить «конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения». Почему СК, который обычно занимается относительно недавними преступлениями, решил расследовать события времен Второй мировой войны, не сообщается.

Битва при Сталинграде – один из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны. Она считается одной из самых кровавых за весь конфликт – историки считают, что с июля 1942-го по февраль 1943 года могли погибнуть около двух миллионов человек с обоих сторон.

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