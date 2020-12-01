ЕСПЧ осудил Россию за «несправедливый» суд над физиком Даниловым.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге во вторник, 1 декабря, постановил, что судебный процесс над физиком Валентином Даниловым по обвинению в нарушении государственной тайны не был «беспристрастным». В 2004 году Валентин Данилов был приговорен к 13 годам тюремного заключения, а в 2012 году освобожден по УДО.

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Судьи ЕСПЧ единогласно решили, что оглашение приговора ученому-физику в России представляло «определенное количество объективных проблем беспристрастности». В частности, во время процесса не был проведен перекрестный опрос свидетелей, что «нарушило его право на справедливое судебное разбирательство», говорится на сайте ЕСПЧ.

Директор теплофизического центра Красноярского государственного технического университета Валентин Данилов был арестован в феврале 2001 года. ФСБ обвинило физика в передаче Китаю сведений, составлявших государственную тайну. Сам Данилов утверждал, что вся информация была доступна в открытых источниках.

В декабре 2003 года в Красноярском краевом суде коллегия присяжных оправдала физика. Однако Верховный суд отменил это решение, и передал дело на рассмотрение новой коллегии присяжных. В 2004 году Валентин Данилов был признан виновным в разглашении государственной тайны и сотрудничестве с китайскими учеными и приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Кроме этого, Данилова обвинили в мошенничестве и хищении бюджетных средств на научные работы. Его адвокаты жаловались на предвзятый и несправедливый суд.

В своем решении от 1 декабря 2020 Европейский суд по правам человека подчеркивает, что «четверо из 12 присяжных заседателей РФ имели отношение к службам государственной безопасности», поэтому ЕСПЧ «сомневается» в том, что такое жюри могло быть «представительным». Он также подчеркивает, что судья на процессе должен был отметить очевидную «предвзятость» присяжных, но не сделал этого.

Таким образом, ЕСПЧ пришел к выводу, что Россия нарушила статью 6 Европейской конвенции о правах человека, гарантирующую право на справедливое судебное разбирательство. Он также осудил Россию за отказ предоставить ЕСПЧ документы уголовного дела (согласно статье 38 об обязанности предоставить документы, необходимые для рассмотрения дела). Он обязал Россию выплатить Валентину Данилову 21 100 евро за «моральный ущерб».

Валентин Данилов, которому сейчас 72 года, был освобожден условно-досрочно в начале ноября 2012 года. «Они до сих пор не сказали мне, что за секрет я передал», – сказал он после своего освобождения.

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