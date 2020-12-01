Каждый час в России девять человек заражаются ВИЧ

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Каждый час в России 9 человек заражаются ВИЧ.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Согласно данным официального сайта стопвичспид.рф, каждый час в России ВИЧ-инфекцией заражается 9 человек. «Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ около 900 000 человек», – говорится в публикации сайта.

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В России 1 декабря 2020 года проходит ежегодная акция «СТОП ВИЧ/СПИД». Ее целью является «предоставление населению подробной информации о ВИЧ-инфекции, мерах профилактики, повышение уровня толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ», – говорится на официальном сайте стопвичспид.рф .

По данным «ЮНЭЙДС» (объединенная программа ОНН по ВИЧ/СПИД) на 2019 год, всего в мире около 38 миллионов человек живет с диагнозом СПИД.

Согласно опросу, проведенному Центральным НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с экспертами из ЮНЭЙДС и «Коалицией по готовности к лечению» (ITPCru), почти половина людей с ВИЧ и симптомами COVID-19 не обращались к медикам из-за страха перед деанонимизацией и нежеланием нарушать самоизоляцию.

О различных симптомах, которые характерны для коронавируса, в общей сложности сообщили более половины (55,3%) ВИЧ-положительных и 35,1% ВИЧ-отрицательных участников опроса. При этом 47,5% носителей ВИЧ, имеющих симптомы, не обращались за медицинской помощью. Среди ВИЧ-негативных таких было 41,3%.

Причинами, побудившими не обращаться к врачу, авторы исследования прежде всего называют «стигматизацию и дискриминацию ВИЧ-положительных людей». Пациенты в регионах боятся пользоваться услугами ОМС для теста на коронавирус из-за возможного раскрытия своего статуса, рассказал РБК соавтор исследования и руководитель отдела мониторинга «Коалиции по готовности к лечению» Алексей Михайлов.

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