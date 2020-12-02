В России Верховный суд разрешил не обслуживать клиентов без масок

Верховный суд РФ признал законным отказ торговых точек обслуживать клиентов без масок. Об этом во вторник, 2 декабря, говорится в решении, опубликованном на сайте ВС. Ранее в Роспотребнадзоре объявили, что масочный режим в России будет действовать до тех пор, пока коронавирус не станет сезонным.

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Иск в Верховный суд был подан Смоленским центром права и социологии, который хотел оспорить рекомендации властей об обязательном ношении средств индивидуальной защиты, в том числе масок, в регионах. По мнению представителей истца, отказ обслуживать клиентов без масок нарушал права потребителей.

В Верховном суде не согласились с доводами центра, посчитав, что рекомендации Роспотребназора направлены «исключительно на защиту здоровья и жизни граждан». «Основания для признания их недействующими в оспариваемой части отсутствуют», — говорится в решении ВС.

Так называемый всеобщий масочный режим, согласно которому ношение масок в общественных местах является обязательным на всей территории России, был введен Роспотребнадзором 27 октября. Ранее ношение масок уже сделали обязательным в Москве, Московской области и ряде других регионов и городов России.

В ведомстве спрогнозировали, что масочный режим будет действовать в России достаточно долго. «До того момента, пока распространение вируса не приобретёт такие масштабы, когда он станет обычным сезонным насморком», — рассказал в интервью ТАСС один из экспертов Роспотребнадзора Александр Горелов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 2 декабря опубликовала новые рекомендации, связанные с ношением масок во время эпидемии коронавирусной инфекции. Теперь в ВОЗ считают, что их следует надевать как на улице, так и в помещении в случае, если соблюдать безопасную дистанцию нет возможности.

Решение Верховного суда было опубликовано на фоне очередных санитарных антирекордов, поставленных 2 декабря. В России за последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции скончались, согласно официальным данным, 589 человек. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне, когда жертвами COVID-19 стали более 570 жителей России.

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