Доклад НАТО: Россия в ближайшие 10 лет, вероятно, останется главной угрозой для Альянса

Россия в ближайшее десятилетие, вероятно, останется главной угрозой для блока НАТО. Альянс должен продолжать «двунаправленную» политику в отношении России: решительно противостоять угрозам и вести диалог о мирном сосуществовании, который пока затруднен из-за агрессивных действий России. Об этом говорится в новом докладе о стратегии НАТО до 2030 года, обнародованном во вторник.

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Несмотря на то, что Россия по экономическим и социальным показателям пребывает в упадке, она, вероятно останется, главной военной угрозой для НАТО до 2030 года, говорится в докладе стратегии НАТО на ближайшее десятилетие. Рекомендации подготовила группа экспертов под председательством бывшего министра обороны Германии Томаса де Мезьера и бывшего заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

В докладе подробно перечисляются причины, по которым НАТО не смогла выстроить с Россией конструктивное партнерство после окончания Холодной войны. Российские власти «добиваются гегемонии над своими бывшими советскими владениями», продолжают «агрессию в Украине и Грузии», при этом «усиливают агрессивное поведение на Крайнем Севере и в Северной Атлантике с наращиванием военно-воздушных и военно-морских сил внутри и вокруг ключевых морских узлов в Баренцевом, Черном и Средиземных морях», — отмечают авторы доклада.

Отдельно упоминается о «санкционированных (российским) государством убийствах и отравлениях с применением химического оружия» на территории стран НАТО, в частности покушение на Сергея и Юлию Скрипалей. Также напоминается о выходе России из ракетного договора и о «гибридных» угрозах, в том числе в киберпространстве.

«Повышение цены за российскую агрессию»

Эксперты рекомендуют блоку НАТО и впредь придерживаться «двунаправленного» подхода в отношении России. А именно противостоять «угрозам и враждебным действиям» России решительно, последовательно, политически сплоченно. Не возвращаться к сотрудничеству, игнорируя «российское агрессивное поведение» (business as usual). При этом оставлять открытым окно возможностей для диалога «в случае, если российское руководство выберет более конструктивный путь».

«Однако на сегодняшний день агрессивные действия России, включая гибридные кампании по подрыву веры в демократические институты в Альянсе доказали наличие стойких препятствий к содержательному диалогу», — говорится в докладе.

Альянсу предлагают обсудить «динамичную схему» реагирования, в соответствии с которой он сможет предпринимать шаги, «повышающие цену российской агрессии». Это может быть, например, координированное ужесточение санкций, вместо их простого продления в зависимости от действий России, разоблачение секретных действий России в Украине и так далее.

Также предлагается продолжать рассматривать Совет Россия-НАТО как главную платформу для передачи политических месседжей России. Приоритетным в повестке должен оставаться украинский конфликт.

Возросшее влияние Китая

В списке угроз и вызовов НАТО, помимо России, отдельной строкой значится Китай. Отмечается, что пока Китай «не представляет непосредственной военной угрозы евроатлантическому пространству в том масштабе, что Россия», однако Пекин активно наращивает своей военный потенциал и влияние. «Союзники все больше и больше ощущают влияние Китая во всех областях», — отмечается в документе.

При этом в докладе не упоминаются нынешние вызовы со стороны Турции, которые рассматриваются многими как угроза единству НАТО. Речь идет о напряженности между Турцией и Евросоюзом, конфликте с Грецией, участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе и другие.

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