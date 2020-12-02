Путин объявил о начале вакцинации от коронавируса на следующей неделе

Президент России Владимир Путин объявил о начале компании по вакцинации от коронавируса на следующей неделе. Об этом политик заявил во время видеоконференции, посвященной открытию медицинских центров Министерства обороны. По словам Путина, в стране уже произвели около двух миллионов доз вакцины.

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Как заявил президент России, кампания по вакцинации от коронавируса будет «если не массовой, то масштабной». Первыми вакцину получат «врачи и учителя». Однако, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в правительстве уже рассматривают возможность расширить число тех, кто сможет получить доступ к вакцине в ближайшее время.

Во время первой волны вакцинации в России будет использоваться препарат «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамелеи. Эту вакцину зарегистрировали в стране первой 11 августа. Также в РФ регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» государственного центра «Вектор». Третья вакцина, которая, по словам Путина, пройдет регистрацию в ближайшее время. Разрабатывается в центре имени М. П. Чумакова.

Вакцина «Спутник V», согласно регистрационному удостоверению, производится для российского рынка на трех предприятиях. Это «Медгамал» (филиал НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России), АО «Биннофарм» (фармацевтический завод АФК «Системы» Владимира Евтушенкова) и фармкомпания «Генериум» (основателя «Фармстандарта» Виктора Харитонина). Число производителей вакцины может быть увеличено до шести компаний. Предполагается, что список пополнят «Фармасинтез» Викрама Пунии, «Медсинтез» семьи депутата Госдумы Александра Петрова, а также «Р-фарм» Алексея Репика и Biocad, где 30% тоже у Харитонина, сообщали «Ведомости» в прошлом месяце

Быстрая регистрация и поиск производственных площадок для зарубежных рынков

Вакцина «Спутник V» прошла государственную регистрацию быстрее, чем западные препараты. Вакцина Pfizer/BioNTech, которая продемонстрировала эффективность до 95% во время клинических испытаний, получила одобрение государственного регулятора в Великобритании только 2 декабря.

Скорость, с которой «Спутник V» получил необходимые разрешения, объясняется тем, что третью фазу испытания вакцины решили проводить уже после регистрации. 20 ноября в Министерстве здравоохранения объявили, что исследования вакцины продолжаются с участием добровольцев. По данным разработчиков препарата, его эффективность достигает 92% — больше, чем у большинства вакцин в других странах. Однако эти выводы раскритиковали из-за того, что в исследование было включено лишь 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а его протоколы не были раскрыты.

10 ноября Challenges сообщил, что Владимир Путин попросил у президента Франции Эмманюэля Макрона помощи в производстве вакцины. Как рассказал французский дипломат, в России не хватает производственных мощностей, тогда как РФ получила запросы на производство более чем миллиарда доз для других стран.

27 ноября в России объявили о договоренности о производстве свыше 100 млн доз вакцины «Спутник V» для индийского рынка в Индии по завершении в этой стране III фазы испытаний российского препарата.

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