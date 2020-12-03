Россия отказала в виде на жительство американской правозащитнице

Американская правозащитница Ванесса Коган, директор проекта «Правовая инициатива», должна покинуть Россию в двухнедельный срок. В четверг, 3 ноября, она объявила о том, что накануне ФМС аннулировала ее вид на жительство.

Реклама Читать далее

Ванесса Коган является директором голландского фонда Stichting Justice Initiative, а также руководит ее российскими проектами «Правовая инициатива» и «Астрея», представляющими интересы россиян в ЕСПЧ. Коган живет в России более десяти лет и замужем за россиянином, от которого у нее двое детей. Недавно она подала заявление о предоставлении российского гражданства.

2 декабря ее вызвали в российскую миграционную службу в поселке Сахарово, где ей сообщили, что ее заявление было отклонено и что ее вид на жительство больше не действителен, «на том основании, что она представляет угрозу для национальной безопасности».

Сама правозащитница заявила, что это решение было связано с «повсеместными репрессиями в отношении НПО и правозащитной деятельности» в России.

3 декабря зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал бороться с «оказывающими негативное влияние зарубежными НПО», сообщают «Ведомости».

Работа организации в регионе Северного Кавказа, направленная на пресечение злоупотреблений со стороны правоохранительных органов и вооруженных сил, а также дискриминации по признаку пола, давно вызывала неудовольствие российских служб безопасности и Рамзана Кадырова. В прошлом году в помещении фонда в Москве прошел обыск, а ее филиал в Дагестане на Кавказе был классифицирован как «иностранный агент».

Ванесса Коган считает, что это решение направлено также против ее мужа, Григора Аветисяна, юриста-правозащитника, который в 2006 году был вынужден покинуть Узбекистан, а теперь будет вынужден покинуть Россию вслед за женой. «Они убивают двух зайцев одним выстрелом», — заявила Коган.

The Guardian пишет, что случай Коган напоминает выдворение в 2014 году американской активистки Дженнифер Гаспар, супруги адвоката-правозащитника Ивана Павлова. Через четыре года ЕСПЧ признал незаконным выдворение Гаспар и присудил ей 12,5 тысяч евро.

Ванесса Коган также не надеется, что выиграет апелляцию и намерена передать дело в ЕСПЧ.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться