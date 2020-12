Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России в рамках тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов в пятницу, 4 декабря, отклонил ходатайство России, которая требовала приостановить исполнение арбитражных решений о выплате 57-миллиардной компенсации бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Но разбирательства в суде могут продлиться еще долго.

Реклама Читать далее

В июле 2014 года международный арбитраж в Гааге присудил бывшим акционерам ЮКОСа беспрецедентную компенсацию в 50 миллиардов долларов (57 миллиардов долларов с учетом процентов). Это дело рассматривалось около десяти лет. По итогам тяжбы арбитраж постановил, что Россия нарушила договор к Энергетической хартии и фактически экспроприировала компанию у законных владельцев.

Напомним, активы некогда крупнейшей российский нефтяной компании ЮКОС перешли Роснефти Игоря Сечина, а бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский более 10 лет провел в колонии и был помилован в декабре 2013 года президентом Владимиром Путиным.

Решение международного арбитража о присуждении рекордной компенсации было вынесено в пользу трех бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа (Veteran Petroleum Ltd, Yukos Universal Ltd and Hulley Enterprises Ltd). В числе истцов нет Михаила Ходорковского.

Москва отказалась выполнять решение арбитража и продолжает его обжаловать. Тем временем в ряде европейских стран по решению судов был наложен обеспечительный арест на российское имущество. Франция в свое время стала основным фронтом борьбы экс-акционеров ЮКОСа за российские активы. Однако позже арест на ряд активов был снят, а экс-акционеры ЮКОСа отказались бороться за российское имущество во Франции.

В 2016 году России удалось добиться отмены решения международного арбитража в Окружном суде Гааги. Окружной суд расценил, что третейских суд не мог рассматривать это дело, так как Россия не ратифицировала договор к Энергетической хартии. Затем апелляционная инстанция отменила решение Окружного суда, указав, что Россия все же подписывала Договор к хартии (хоть и не ратифицировала его). Это значит, что арбитражное решение снова вступила в силу, и Россия должна заплатить экс-акционерам ЮКОСа.

В конце концов дело дошло до финальной инстанции — Верховного суда Нидерландов, куда Россия обратилась с кассационной жалобой. Россия требует отмены решения апелляционного суда. А на предварительной стадии она просила Верховный суд приостановить исполнение арбитражных решений о выплате миллиардных компенсаций. Но в этом Верховной суд 4 декабря отказал. Прения по основному вопросу должны состояться в начале 2021 года.

Российский Минюст назвал решение Верховного суда Нидерландов «необоснованным». Суд «неправомерно применил слишком строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение кассационной жалобы», считают в ведомстве.

Еще в 2015 году Владимир Путин подписал закон, позволяющий Конституционному суду России признавать невозможным исполнение решений международных судов, если они противоречат российской Конституции. Иными словам, Россия, по этому закону, может игнорировать решения ЕСПЧ и других международных судов. Москва уже отказывалась признать решение ЕСПЧ о выплате 1,9 млрд евро компенсации экс-акционерам ЮКОСа.

В Конституции России, исправленной в 2020 году, значится, что Россия может не признавать решения международного арбитража, если его решение «противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться