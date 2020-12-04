В России по делу о госизмене арестовали ученого-физика Анатолия Губанова

В России по делу о госизмене арестовали еще одного ученого, Анатолия Губанова, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ)

Лефортовский суд Москвы 3 декабря отправил под арест на месяц россиянина Анатолия Губанова по обвинению в государственной измене. Как выяснили СМИ, Губанов — ученый-физик, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), по совместительству читал лекции в МФТИ.

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Дело Губанова засекречено, фабула обвинения неизвестна. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ФСБ подозревает ученого в передаче за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности.

Как пишет агентство, Губанов работает в ЦАГИ с 1979 года и возглавляет в институте отделение аэродинамики самолетов и ракет. Его сфера компетенции — высокоскоростные летательные аппараты.

РИА Новости со ссылкой на сайт научной электронной библиотеки elibrary пишет, что Анатолий Губанов — автор 199 научных публикаций на русском и английском в области работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах.

По данным «Интерфакса», Анатолий Губанов участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles). По словам источника агентства, в нем задействованы ученые из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании, России и Австралии.

О том, что Анатолий Губанов — участник проекта HEXAFLY-INT, упоминается и на сайте ЦАГИ в отчете 2015 года о встрече с зарубежными специалистами. Отмечается, что ЦАГИ в этом проекте занимался расчетными и экспериментальными исследованиями и изготовлением опытного образца для летных испытаний. Сообщалось, что работа стартовала в апреле 2014 и должна была завершиться к декабрю 2019 года.

Что касается Московского физико-технического института (МФТИ), там «Интерфаксу» сообщили, что «проблемы» ученого не связаны с МФТИ, а с его «основной работой». На сайте МФТИ указано, что Губанов является преподавателем кафедры «Физика полета», кандидатом технических наук, доцентом. На физтехе он читает курс «Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов».

По данным ТАСС, Губанов — представитель известной династии в российском авиастроении. Его тест Леонид Шкадов был одним из руководителей авиационной промышленности СССР. У него пятеро детей, трое из которых тоже работают в сфере авиации.

Дела о госизмене в России слушаются в закрытом режиме, что ослабляет возможности для защиты обвиняемых. Адвокаты часто не могут сообщить журналистам подробности фабулы обвинения, так как дают подписку о неразглашении. Фигурантами дел о госизмене нередко становятся ученые.

В 2012 году вступили поправки в уголовный кодекс, расширяющие и «размывающие» понятие государственной измены. Правозащитники указывают, что на основе этих формулировок в госизмене можно обвинить практически любого человека, имевшего контакты с иностранцами.

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