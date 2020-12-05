В России началась вакцинация населения основных групп риска против коронавируса

Медсестра ставит прививку от коронавируса пациентке в Москве 5 декабря 2020 г.

В субботу, 5 декабря, в России началась массовая кампания по вакцинации против COVID-19. Прививки российской вакцины «Спутник V» начали делать в 70 центрах Москвы, открытых по всему городу. Ожидается, что вакцинация в регионах начнется на следующей неделе.

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О начале вакцинации было объявлено, несмотря на появившиеся сообщения о трудностях налаживания массового производства одного из компонентов вакцины «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдет врачи, учителя и социальные работники в возрасте от 18 до 60 лет. Российские власти ранее сообщали, что первыми доступ к вакцине получат «граждане основных групп риска, которые в силу своей профессиональной деятельности контактируют со многими людьми».

Как сообщает «Эхо Москвы», первые пункты, где можно бесплатно сделать прививку, будут открыты ежедневно с 8 утра до 8 вечера на базе городских поликлиник для взрослых.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил накануне, что пять тысяч человек уже записались на вакцинацию на сайте mos.ru в течение пяти часов после открытия онлайн-регистрации.

В субботу в России было зарегистрировано 28 782 новых случая заражения за сутки. Это новый рекорд, в результате которого общее число подтвержденных случаев по стране превысило 2,4 миллиона. Россия занимает четвертое место в мире и первое в Европе по числу заражений.

Эпидемия в мире продолжает прогрессировать. Согласно оценке официальных источников на субботу, 5 декабря, пандемия коронавируса с конца декабря унесла жизни не менее 1 млн 519 213 человек во всем мире. Новый всплеск зарегистрирован в США после Дня благодарения.

После США наиболее пострадавшими странами являются Бразилия, Индия, Мексика и Франция.

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