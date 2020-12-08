В Госдуму внесли законопроект о засекречивании сведений о силовиках и чиновниках

В Госдуму внесли законопроект о засекречивании сведений о чиновниках и силовиках

Во вторник, 8 декабря, в Госдуму внесли законопроект, где предлагается запретить разглашать третьим лицам персональные данные о силовиках и чиновниках, даже если это не несет угрозы их жизни, здоровью или имуществу.

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Сейчас российское законодательство позволяет засекречивать сведения о должностных лицах только, если есть угроза посягательства на их жизнь, здоровье или имущество в связи со служебной деятельностью.

Единоросы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин и депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев предлагают разрешить силовым структурам делать секретными персональные данные своих сотрудников, даже если нет угрозы их безопасности. Засекречивать предлагается также их имущество и сведения об их близких.

В законопроекте говорится, что перечень сотрудников, сведения о которых могут быть засекречены, должен утверждаться «руководителем соответствующего государственного органа». А засекречивать ли данные или нет предлагается определять «на основе анализа потребностей правоприменительной практики по осуществлению государственной защиты».

Сейчас, согласно закону, госзащите подлежат судьи, прокуроры, следователи, сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, росгвардейцы, сотрудники ФСБ, ФСИН и другие должностные лица.

Необходимость дополнительного засекречивания инициаторы законопроекта объясняют тем, что «в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в информационно- телекоммуникационных сетях сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».

Кроме того, они предлагают запретить обнародовать сведения из запросов, которые правоохранительные органы направляют гражданам и организациям в рамках расследования.

В правозащитной ассоциации «Агора» этот законопроект назвали очевидным вмешательством в право СМИ и НКО на общественный контроль, передает «Би-би-си».

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