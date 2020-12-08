В России коронавирусом заразились более 2,5 миллионов человек

В России число случаев заражения коронавирусом, официально выявленных с начала пандемии, превысило 2,5 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба, опубликованные во вторник, 8 декабря.

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За последние 24 часа в стране зафиксировали 26 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Накануне эта цифра превышала 28 тысяч, а о рекордном числе заражений сообщали 6 декабря — тогда коронавирус подтвердили более чем у 29 тысяч человек.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в России скончались 562 человека. Общее число жертв эпидемии COVID-19 в стране составило, по данным российских властей, 44 159 человек.

7 декабря заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что «марафону» коронавирусной пандемии не видно «ни конца ни края». При этом в России с понедельника началась массовая вакцинация от COVID-19 — раньше, чем во Франции или в других странах Европы. Это связывают с тем, что клинические испытания российской вакцины «Спутник V» еще не закончились, а власти не стали ждать их полных результатов для начала вакцинации.

После США, Индии и Бразилии Россия занимает четвертое место в мире по числу заразившихся, на пятом месте — Франция.

Во Франции общее число заражений коронавирусом 7 декабря почти достигло 2,3 миллионов человек. Режим жестких ограничений, связанных с коронавирусом, должен был быть снят 15 декабря, однако основные санитарные показатели пока не позволяют этого сделать. Отменят ли в стране локдаун через неделю, станет известно в ближайшие дни.

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