Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина получила премию «Репортеров без границ»

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, которая пишет о Чечне, получила премию в категории «За отвагу» международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Об этом стало известно на церемонии награждения, проходившей в режиме онлайн во вторник, 8 декабря.

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Елена Милашина пишет о Чечне и занимается расследованиями в республике. В 2020 году она опубликовала материал о том, как в Чечне борются с коронавирусной инфекцией. По словам автора «Новой газеты», вспышка COVID-19 фактически парализовала жизнь в регионе, а власти не были готовы к эпидемии. После публикации статьи Рамзан Кадыров назвал Милашину и авторов «Новой» «нелюдями». «В конце концов, надоело. Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите», — сказал глава Чечни. Угрозы в адрес Милашиной потребовали расследовать более 150 тысяч человек.

В сентябре суд оштрафовал «Новую газету» за статью о коронавирусе в Чечне на 260 тысяч рублей.

«Репортеры без границ» присуждают награду в области свободы прессы ежегодно. В 2019-м награду «За отвагу» получила журналистка Эман аль-Нафджан из Саудовской Аравии, активно критикует власти и борется за права женщин в стране. Из России тогда на премию номинировали издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова, который подвергался нападениям из-за журналистской деятельности.

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