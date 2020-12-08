«Обремененные долгами акции»: в «Сибуре» объяснили покупку доли компании за 100$ Шамаловым

В компании «Сибур» прокомментировали продажу 3,8% акций компании за 100 долларов возможному бывшему зятю российского президента Кириллу Шамалову. Накануне об этой сделке сообщил сайт «Важные истории». Как рассказал РБК председатель правления компании Дмитрий Конов, Шамалов взял на себя часть долгов Themis Holdings, которая владела акциями «Сибура».

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Как заявил Дмитрий Кононов, продажа акций, на которую обратили внимание журналисты, являлась лишь «формальной частью» сделки, а сами договоренности «содержали еще несколько условий». Председатель правления «Сибура» утверждает, что речь идет о «мотивационной программе» для менеджеров корпорации, а одним из ее условий стал отказ от финансовых компенсаций, привязанных к финансовым показателям «Сибура».

В понедельник, 7 декабря, издание «Важные истории» обратило внимание на договор компании Kylsuth Investments Limited, принадлежащей Кириллу Шамалову. Согласно документу, оказавшемуся во взломанной хакерами переписке, бизнесмен и член правления «Сибура» в 2010 году приобрел 3,8% ее акций за 100 долларов. Согласно оценкам, ее реальная стоимость составляла на тот момент около 210 миллионов долларов.

По данным журналистов, Кирилл Шамалов состоял в браке с Екатериной Тихоновой, которую считают дочерью президента России Владимира Путина. Официально эту информацию в Кремле не подтверждали.

Подробнее о расследовании читайте в интервью RFI

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