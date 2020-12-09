В Москве личные данные пациентов с COVID-19 попали в открытый доступ

Всего в Москве коронавирусной инфекцией, согласно официальным данным, переболели более 650 тысяч человек

Личные данные более чем ста тысяч пациентов московских больниц, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, оказались в открытом доступе. По данным издания Readovka, информацию которого подтвердили РБК и «Коммерсантъ», в интернет попали не только имена и фамилии заболевших, но и сведения, составляющие медицинскую тайну.

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Как сообщают журналисты, в таблицах, которые попали в открытый доступ, содержатся адреса проживания и регистрации пациентов, их телефоны и номера полисов ОМС, даты забора анализов, информация о течении болезни и другие данные.

Сколько москвичей пострадали от утечки, неясно: по данным «Коммерсанта», в архиве хранятся 362 файла различных форматов, а в некоторых из них более ста тысяч строк. Авторам газеты удалось дозвониться до тех, чьи телефоны фигурируют в документах и подтвердить подлинность информации.

В правительстве Москвы признали утечку. По словам представителя Департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко, ее причиной стал «человеческий фактор». «Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам», — отметил чиновник.

Утечка личных данных москвичей показала, что они хранились без должной защиты: конфиденциальную информацию записывали в Excel-таблицы или просто фотографировали и пересылали через WhatsApp.

Ранее в мае данные тех, кто нарушил режим самоизоляции в Москве, уже попадали в интернет. Их номера паспортов можно было получить путем простого перебора уникального номера, необходимого для оплаты штрафа.

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