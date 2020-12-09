В России усилили гарантии неприкосновенности для экс-президентов

Государственная Дума РФ в среду, 9 декабря, приняла в третьем чтении закон о гарантиях экс-президентам России и членам их семей. Текст также изменил процедуру лишения неприкосновенности экс-президента. Теперь такое решение Совет Федерации может вынести лишь на основании обвинения в госизмене, выдвинутом двумя третями голосов членов Думы.

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Законопроект был внесен на рассмотрение в начале ноября вследствие внесения поправок в Конституцию. Авторами проекта выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Они предложили внести ряд поправок в существующий закон «О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Уточнить условия предоставления и лишения неприкосновенности лиц, занимавших президентский пост, было предложено еще в феврале во время чтения законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Согласно новому закону, экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Также предполагается, что принцип неприкосновенности действует и в отношении переписки, документов, багажа, транспортных средств и помещений, принадлежащих или занимаемых бывшим главой государства.

Была скорректирована и процедура лишения неприкосновенности. Теперь такое решение Совет Федерации может вынести лишь на основании обвинения в тяжком преступлении или госизмене, выдвинутом двумя третями голосов членов Думы. При этом Конституционный суд должен подтвердить соблюдение процедуры выдвижения этого обвинения, а Верховный суд — зафиксировать признаки преступления в действиях экс-президента. Решение о лишении неприкосновенности должно быть принято в течение трех месяцев после выдвижения обвинений.

Предыдущая редакция закона предусматривала, что бывший президент Российской Федерации «не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента Российской Федерации, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, если указанные действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий президента Российской Федерации». А процедура лишения неприкосновенности могла быть запущена после возбуждения дела в Следственном комитете с согласия Думы и по решению Совета Федерации.

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