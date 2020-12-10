Депутаты Госдумы согласились расширить применение статуса «иноагента»

Депутаты Госдумы 8 декабря в первом чтении одобрили законопроект, расширяющий толкование статуса «иностранного агента». Предлагается включать в соответствующий реестр незарегистрированные организации и людей, занимающихся политикой. Документ опубликован на сайте Государственной Думы.

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Статус «иностранного агента» предлагается распространять на общественные объединения, не имеющие государственной регистрации, получающие иностранное финансирование и «участвующие в политической деятельности» в России.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что у российского государства сейчас «фактически отсутствуют» механизмы контроля за деятельностью объединений без юрлица, «спонсируемых из-за рубежа».

Как писало издание «Коммерсант», под новое — расширенное — применение статуса «иноагента» может попасть движение «Голос», отказавшееся от статуса юридического лица после того, как Минюст признал его «иностранным агентом».

Кроме того, «иностранными агентами» предлагается признавать и людей, которые «в интересах иностранного источника» занимаются в России политикой или сбором сведений в военно-технической сфере. Таким людям предлагается запретить занимать должности на госслужбе и иметь доступ к гостайне.

Предлагается запретить распространять в СМИ и в «информационно-телекоммуникационных сетях» информацию о таких объединениях и людях без указания их статуса «иностранного агента».

У ряда депутатов возникли вопросы к законопроекту, правозащитники его критикуют

Законопроект внесла группа депутатов Госдумы и сенаторов, в основном от «Единой России». Как пишет «Би-би-си», к единоросу Василию Писареву, который представлял проект закона, у ряда депутатов возникли вопросы. В частности о том, что будет если сделать публикацию в соцсети с упоминанием «иноагента» и не указать его статус. По словам Писарева, маркировка нужна только при упоминании о политической деятельности.

Возник также вопрос о том, что могут ли под статус «иноагентов» попасть россияне, получившие литературные, музыкальные, спортивные зарубежные премии, не имеющие отношениях к их возможной политической деятельности. А также о том, не будут ли признаны «иноагентами» политические блогеры, получающие «донаты», в том числе из-за рубежа. Депутат Писарев пообещал, что практика применения статуса «иноагента» будет «очень осторожной», а на блогерство документ не распространяется.

Председатель «Комитета против пыток» (отказавшегося от юрлица после очередного признания «иноагентом») Игорь Каляпин указывает, что, с правовой точки зрения, эта норма невыполнима, так как незарегистрированная организация не имеет счета и баланса, не может владеть имуществом, поэтому не может получать иностранного финансирования. Он опасается, что Минюст будет объявлять «иноагентами» людей и незарегистрированные объединения на произвольной основе, без доказательств.

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