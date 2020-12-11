Евгений Пригожин подал новый иск против юриста ФБК Любови Соболь

Иск подан в Симоновский районный суд Москвы. Бизнесмен требует признать высказывание, которое она написала в Twitter, порочащим его честь и достоинство. Он желает взыскать с Соболь 5 млн рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

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Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом 11 декабря Соболь сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, обращение в суд связано с другим постом Соболь в Twitter, в котором она написала: «Когда воруешь из бюджета миллиардами, но хочется урвать еще немного денег?» Этой фразой она сопроводила новость о требовании Пригожина взыскать с нее и оппозиционера Алексея Навального 5 млн руб.

«Очень смеялась, прочитав текст нового иска Пригожина ко мне. Так называемый "повар Путина" хочет взыскать с меня через суд еще 5 млн рублей! За вот этот вопрос в твиттере: "Когда воруешь из бюджета миллиардами, но хочется урвать еще немного денег?" Да, реально, всего за один этот вопрос, даже не твит целиком», — написала в пятницу, 11 декабря, Любовь Соболь.

Противостояние Фонда борьбы с коррупцией и «Московского школьника» началось в конце 2018 года после того, как ФБК рассказал о случаях отравления детей в школах, куда поставляли еду связанные с Пригожиным компании. Любовь Соболь подала коллективный иск от родителей, дети которых отравились едой, поставлявшейся «Московским школьником». Суд признал вину компании и частично удовлетворил денежные требования родителей пострадавших.

28 октября 2019 года Арбитражный суд Москвы постановил, что в результате деятельности Соболь и Навального компания «Московский школьник» потеряла одного из клиентов. Поэтому суд решил взыскать с Алексея Навального и Любови Соболь, а также с Фонда борьбы с коррупцией по 29,2 млн рублей. В августе этого года Пригожин выкупил у «Московского школьника» долг ФБК, Навального и Соболь.

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