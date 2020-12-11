Путин высказался об убийстве Немцова и отравлении Навального

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование дела об убийстве Бориса Немцова, а также отсутствие уголовного дела по факту отравления Алексея Навального. Об этом стало известно в пятницу, 11 декабря, из стенограммы заседания президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), прошедшего накануне.

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Как следует из стенограммы, президент РФ высказался по поводу отравления Алексея Навального, а также дела об убийстве Бориса Немцова, отвечая на заявление члена СПЧ, журналиста Николая Сванидзе.

Журналист напомнил Путину о том, что расследование по поводу отравления Навального в России так и не было начато. «Если открыть расследование по этому делу, то можно тогда будет найти <...>, что случилось. Отравлен ли он? Кем отравлен: Индирой Ганди покойной или сам себя отравил? Или съел турецких пельменей, или помидоров плохих? Что с ним случилось-то?», — спросил Сванидзе, подчеркнув, что отсутствие расследования «имеет не только репутационные последствия (для России), но и умаляет право граждан на защиту со стороны государства».

Путин ответил, так и не упомянув имени и фамилии главного российского оппозиционера.

«Теперь <...> по поводу отравления известного фигуранта. Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов», — заявил президент России, подчеркнув, что прокуратура РФ «неоднократно обращалась к своим коллегам» (за границей) с просьбой «прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования».

А кроме того, сам Путин «просил» допустить российских «специалистов» до «совместной работы». «Наши готовы приехать за границу — и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает», — посетовал президент РФ, подчеркнув, что «иностранные специалисты» тоже не хотят ехать в Россию.

На уточняющий вопрос Сванидзе, можно ли все-таки открыть уголовное дело в России, Путин ответил: «Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело».

«Но проверка проводится, Николай Карлович», — добавил глава российского государства.

Владимир Путин разговаривает с членами СПЧ. 10.12.2020 AP - Alexei Nikolsky

Затем он высказался о другом преступлении — убийстве политика Бориса Немцова у стен Кремля. «Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — заверил Путин.

Напомним, в феврале 2020-го Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова, которое было совершено 27 февраля 2015 года.

Российские правоохранительные органы не провели даже формальные следственные действия из-за отсутствия на то политической воли, говорится в докладе ОБСЕ.

В документе указано на то, что российские власти отказались квалифицировать это дело как посягательство на жизнь государственного деятеля. Кроме того, ФСО не предоставила записи камер видеонаблюдения с Большого москворецкого моста возле Кремля, на котором был застрелен Борис Немцов, а следователи не допросили в качестве свидетелей главу Чечни Кадырова, его родственника Адама Делимханова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Обвинения не предъявлены и бывшему майору чеченского батальона «Север» Руслану Геремееву.

Что качается отравления Алексея Навального, которое, предположительно, произошло 20 августа 2020 года в Томске, то в октябре Евросоюз ввел санкции против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где разрабатывались нервно-паралитические вещества группы «Новичок», а также против шести человек из руководства РФ. Под санкции попали, в том числе, первый зам. главы администрации президента России Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников и два заместителя министра обороны.

Российский МИД в ответ объявил о введении «контранкций» в отношении Франции и Германии.

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