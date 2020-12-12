В Хабаровске во время акции в поддержку Сергея Фургала прошли задержания

В Хабаровске после 155-й акции в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала задержали как минимум семь человек. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» со сслыкой на слова самих задержанных.

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На троих задержанных составили протоколы по статье об участии в несогласованной акции повлекшей помехи движению пешеходам и транспорту (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Еще одного задержали якобы за то, что он находился в состоянии наркотического опьянения, однако медицинское освидетельствование проводить не стали. Одна из задержанных активисток сообщила ОВД-Инфо, что в связи с сегодняшней акцией ее уволили с работы.

Субботняя акция прошла в Хабаровске в 23 раз. Как отмечает dvhab.ru, число протестующих «значительно сократилось, однако регулярность митингов уже стала рекордной». Несмотря на холод и эпидемию люди продолжают выходить на манифестации, которые продолжаются более 150 дней — абсолютный рекорд для Российской Федерации. По данным администрации города, на протесты 12 декабря вышли менее 80 человек.

Напомним, что акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала проходят с 11 июля. За два дня до этого он был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Политик вины не признает. 25 ноября Басманный суд Москвы продлил арест Сергея Фургала до 9 марта 2021 года.

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