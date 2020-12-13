The Sunday Times сообщила о повторной попытке отравления Навального в Омске

Газета The Sunday Times сообщила о повторной попытке отравить политика Алексея Навального боевым химическим нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» перед его транспортировкой из Омска в Берлин. По данным источников издания из «западной разведки», вероятные агенты российских спецслужб пробрались в больницу, где лежал оппозиционер, а их «база» находилась в кабинете главного врача.

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По словам собеседников издания, вторая попытка отравления была предпринята в расчете на то, что Навальный погибнет еще до попадания в немецкую клинику. Как пишет газета, спасла политика доза атропина, который подействовал в качестве антидота.

Журналисты в деталях описывают, как мог быть отравлен лидер российской оппозиции. Авторы статьи объясняют, что яд мог быть нанесен на ремень или одежду политика агентами российских спецслужб, которые якобы проникли в его номер в гостинице в Омске.

Представители российских властей на момент написания заметки не прокомментировали публикацию The Sunday Times.

Ранее в Кремле и МИД России неоднократно утверждали, что доказательств того, что Навальный был отравлен, у России нет, а страны Запада не передают образцы анализов политика в Москву. В Евросоюзе с позицией России не согласны — по данным международной экспертизы, в которой приняли участие Германия, Франция и Швеция, Навальный был отравлен. При этом в Берлине действительно отказывались передать России результаты анализов, взятые у оппозиционера, «из соображений секретности»

11 декабря президент России Владимир Путин заявил, что причин для возбуждения уголовного дела по факту отравления политика нет.

«Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится, Николай Карлович», — приводит сайт Кремля слова Путина в разговоре с Николаем Сванидзе.

Версию газеты The Sunday Times опровергли в больнице в Омске, куда был госпитализирован Алексей Навальный. По словам главного токсиколога Омской области Александра Сабаева, комментарий которого приводит ТАСС, «никто, кроме медицинских работников», не имел «доступа» к Алексею Навальному. «Не было отравления ни первичного, ни вторичного», — заверил Сабаев.

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