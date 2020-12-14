Навальный обвинил в своем отравлении сотрудников ФСБ и назвал их имена

Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал имена сотрудников ФСБ, которые, по данным совместного расследования Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК), Bellingcat, CNN и The Insider при участии Der Spiegel, следили за ним в день отравления «Новичком» и могли быть причастны к покушению на убийство политика.

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По данным Навального и журналистов, его отравление боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» в Омске было организовано восемью оперативными сотрудниками ФСБ из секретного подразделения силового ведомства. В своем видео оппозиционер называет их имена и псевдонимы и показывает их фотографии.

Как стало известно из расследования Навального и СМИ, сотрудники ФСБ в последние годы летали в те же города, что и политик, однако старались пользоваться другими рейсами и по возможности вылетали из разных с политиком аэропортов. Больше всего поездок Навального оперативники сопровождали в 2017-м и 2020-м годах. К таким выводам ФБК и журналистам удалось прийти, проанализировав информацию о полетах и данные биллинга мобильных телефонов.

Согласно выводам расследования, во время поездки в Сибирь, в ходе которой был отравлен Навальный, его сопровождали три сотрудника ФСБ — Алексей Александров, Иван Осипов и Владимир Паняев. Обратные билеты в Москву они купили через пять минут после того, как это сделал Алексей Навальный.

Во время командировки Навального оперативники как минимум дважды активно связывались друг с другом и со своими коллегами в Москве. Один из всплесков активности группы произошел в ночь на 19 августа, когда предположительно мог быть отравлен Навальный.

После того, как стало известно, что Навальный выжил после отравления, сотрудники ФСБ сдали свои билеты в Москву и отправились в Горно-Алтайск. Оттуда они, по предположениям журналистов, могли уехать в соседний город Бийск в Институт проблем химико-энергетических технологий. Там им якобы должны были помочь избавиться от одежды со следами «Новичка».

По версии Алексея Навального, во время его поездки в Сибирь произошла уже по меньшей мере вторая попытка его отравления. Ранее в Калининградской области от яда якобы пострадала его жена Юлия.

На момент публикации заметки в Кремле не отреагировали на расследование. Ранее официальные представители российских властей неоднократно заявляли, что отравления Навального не было. Уголовное дело по факту применения «Новичка» также не возбуждено.

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